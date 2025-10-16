30 yılda tek bir bavul bile kaybolmadı

Japonya’da Kansai Uluslararası Havalimanı (KIX), dünyanın en etkileyici seyahat rekorlarından birine sahip. 1994’te açılan havalimanı bugüne kadar her yıl on milyonlarca yolcu ve çanta taşıdı. Yalnızca 2023 yılında 10 milyondan fazla bagajı yönetti. Havalimanında 30 yıldır tek bir bavul bile kaybolmadı.

Bu başarı, Kansai’ye prestijli Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri’nde “Bagaj Teslimatı İçin Dünyanın En İyi Havalimanı” da dâhil olmak üzere çok sayıda ödül kazandırdı. Havacılık teknolojisi uzmanı Sita’ya göre, 2024 yılında dünya genelindeki havalimanlarında 33,4 milyon çanta ya kayboldu ya da karıştı.