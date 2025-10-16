Gezileri zehir oldu! Öğretmenleri dönerken fark etti, 28 öğrenci hastanelik oldu
Ankara ve Eskişehir gezilerinden dönen Muğlalı öğrenciler, Kütahya'dan geçerken fenalaşmaya başladı. Durumu fark eden öğretmenler çocukları hastaneye götürdü. 28 öğrencinin zehirlendiği öğrenildi.
Ankara ve Eskişehir gezisine katılmak isteyen 28 öğrenci, iki otobüsle Muğla’dan yola çıktı. Gezi programının ardından dönüş yoluna geçen öğrenciler, Eskişehir’de verilen yemek molasında pizza ve tavuk sote yedi.
KÜTAHYA'YA GELİNCE FENALAŞMAYA BAŞLADILAR
Kütahya yakınlarına geldiklerinde bazı öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine öğretmenler durumu fark ederek otobüsleri Kütahya Şehir Hastanesi’ne yönlendirdi.
28 ÖĞRENCİ ZEHİRLENMİŞ
Hastaneye getirilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı. İlk belirlemelere göre 28 öğrencinin rahatsızlandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, öğrenciler ve öğretmenlerin ifadelerine başvuruldu.
