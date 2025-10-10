Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Lisede gıda zehirlenmesi şüphesi! 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Lisede gıda zehirlenmesi şüphesi! 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Lisede gıda zehirlenmesi şüphesi! 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bulunan bir lisenin kantininde tavuk yiyen 3 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 3 öğrenci hastanelik oldu.

İddiaya göre; üç öğrenci, öğle saatlerinde okulun kantininde yedikleri bir tavuk ürünü sonrası rahatsızlandı. Öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okula gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tetkikleri yapılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EKİPLER NUMUNE ALDI

Zehirlenme şüphesi sonrası Samsun İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, kantindeki yemeklerden numune alarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2 metre uzunluğunda 85 kilo ağırlığında! Samsun'da yakalandı, kilosu 250 liradan satıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Komşuların ihbarı kurtaramadı: Sobadan zehirlenen anne kız defnedildi - 3. SayfaKomşuların ihbarı kurtaramadı: Sobadan zehirlenen anne kız defnedildiMertelerce savruldu: Genç sürücü Ahmet Demircan kazadan sağ çıkamadı - 3. SayfaMertelerce savruldu: Genç sürücü Ahmet Demircan kazadan sağ çıkamadıKaratepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda dehşet! Mahkum 3 memuru bıçakladı - 3. SayfaMahkum bıçakla dehşet saçtı! Yaralılar varSakarya'da feci kaza! Göreve giden 2 jandarma şehit oldu - 3. SayfaGöreve giden 2 jandarma şehit olduKırmızı ışıkta bekleyen öğretmen canından olmuştu! Konya'daki kazada sürücü 'Kasten öldürme'den tutuklandı - 3. SayfaSürücü 'Kasten öldürme'den tutuklandıFETÖ firarisinin başını 'akraba ziyareti' yaktı! - 3. SayfaFETÖ firarisinin başını 'akraba ziyareti' yaktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...