Lisede gıda zehirlenmesi şüphesi! 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 3 öğrenci hastanelik oldu.

İddiaya göre; üç öğrenci, öğle saatlerinde okulun kantininde yedikleri bir tavuk ürünü sonrası rahatsızlandı. Öğrenciler, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okula gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tetkikleri yapılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EKİPLER NUMUNE ALDI

Zehirlenme şüphesi sonrası Samsun İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, kantindeki yemeklerden numune alarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi.