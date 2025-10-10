İstanbul'da feci olay! Yüksekten düşen işçi feci şekilde can verdi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında inşaatta çalışan 60 yaşındaki Nazım T. isimli işçi yüksekten düşerek ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.