Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da feci olay! Yüksekten düşen işçi feci şekilde can verdi

İstanbul'da feci olay! Yüksekten düşen işçi feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bir inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçi, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bugün saat 15.00 sıralarında inşaatta çalışan 60 yaşındaki Nazım T. isimli işçi yüksekten düşerek ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da feci olay! Yüksekten düşen işçi feci şekilde can verdi - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Euroleague canlı yayın bu akşam!Bartın'da heyelan! Bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bartın'da heyelan! Bir ev tedbir amaçlı tahliye edildi - 3. SayfaBartın'da heyelan! Bir ev tedbir amaçlı tahliye edildiPolis görüntülerle harekete geçti: Trafiği tehlikeye atan sürücü cezasız kalmadı - 3. SayfaPolis görüntülerle harekete geçti: Trafiği tehlikeye atan sürücü cezasız kalmadıLisede gıda zehirlenmesi şüphesi! 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı - 3. SayfaLisede gıda zehirlenmesi şüphesi! 3 öğrenci hastanelik olduKastamonu'da 4 çocuğu istismar eden şoföre 32 yıl hapis! Savunması pes dedirtti - 3. Sayfa4 çocuğu istismar eden şoföre 32 yıl hapis!Komşuların ihbarı kurtaramadı: Sobadan zehirlenen anne kız defnedildi - 3. SayfaKomşuların ihbarı kurtaramadı: Sobadan zehirlenen anne kız defnedildiMertelerce savruldu: Genç sürücü Ahmet Demircan kazadan sağ çıkamadı - 3. SayfaMertelerce savruldu: Genç sürücü Ahmet Demircan kazadan sağ çıkamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...