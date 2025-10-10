Serdar Öktem cinayetinde ifadeler ortaya çıktı! Cinayetin ardından "İntikam alındı" diye bağırmış

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Cinayetin ardından 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım ettiği belirlenen bir zanlı olmak üzere 6 kişi yakalanmış, 2 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu anlaşılmıştı. Devam eden çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı belirlenen ve suikastla ilişkili oldukları değerlendirilen 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Şahıslar bugün adliyeye sevk edildi.

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre Sidar Ö., Alican Ç.’nin kendisini arayarak “Kan davamız var Caner Koçer ve Furkan Yavuz’un intikamını alacağız.” dediğini, kendisinin kabul etmek istemediğini ancak ailesiyle tehdit edilmesinden dolayı kabul ettiğini iddia etti.

Sidar Ö. şunları söyledi: "Alican bana intikam almak istedikleri kişinin Mecidiyeköy’de ofisi olduğunu ve orada da beklemem gerektiğini söyledi. Alican biz bu şahsı beklemeye başladığımız ilk gün bize şahsı gördüğümüzde öldürmemizi söylemişti. Saat 17.00 sıralarında Alican Ç. görüntülü bir şekilde beni Facetime üzerinden arayarak ‘Adam otobana bağlanıyor. Hemen peşine düşün’ dedi.

Sonra Alican Ç. bize ‘İnin, inin’ diye bağırmaya başladı. Şahsın aracı sağ şeritte trafik olmasından dolayı bekliyordu. Biz de sol şeritte yanına yaklaşarak durduk. Bu esnada Ejder P., M.K ve C.Ü. hemen araçtan inerek araca doğru yöneldiler ve ateş etmeye başladılar. Ben araçtan en son indim. Ben uzun namlulu silahla 2 el ateş ettim ancak korkudan nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonrasında da aynı araca binerek Arnavutköy’e kaçtık.

O sırada halen Alican Ç. ile görüntülü görüşüyorduk. Alican sürekli ‘İntikam alındı, intikam alındı, Caner’in intikamı alındı’ diye bağırıyordu. Arnavutköy’e giderek aracı ormanlık alana götürmemizi ve silahları da oraya saklamamızı bize Alican Ç. söylemişti. Alican telefonu kapattıktan sonra bana Arnavutköy’de bir konum gönderdi. Biz de aracı oraya bırakarak yanımızda bulunan yedek kıyafetleri giydik.” dedi.