Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Serdar Öktem cinayetinde ifadeler ortaya çıktı! Cinayetin ardından "İntikam alındı" diye bağırmış

Serdar Öktem cinayetinde ifadeler ortaya çıktı! Cinayetin ardından "İntikam alındı" diye bağırmış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Serdar Öktem cinayetinde ifadeler ortaya çıktı! Cinayetin ardından &quot;İntikam alındı&quot; diye bağırmış
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da aracında öldürülen avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin gözaltına alınan 17 sanık adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Sidar Ö., Alican Ç.'nin tehdidi nedeniyle cinayete karıştığını itiraf ederek "Korkudan nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonrasında Arnavutköy’e kaçtık. Alican Ç. ‘İntikam alındı, intikam alındı, Caner’in intikamı alındı’ diye bağırıyordu" dedi.

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Cinayetin ardından 5 şüpheli ile kaçmalarına yardım ettiği belirlenen bir zanlı olmak üzere 6 kişi yakalanmış, 2 şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu anlaşılmıştı. Devam eden çalışmalarda saldırıyı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı belirlenen ve suikastla ilişkili oldukları değerlendirilen 7 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Şahıslar bugün adliyeye sevk edildi.

Serdar Öktem cinayetinde ifadeler ortaya çıktı! Cinayetin ardından "İntikam alındı" diye bağırmış - 1. Resim

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Öte yandan şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre Sidar Ö., Alican Ç.’nin kendisini arayarak “Kan davamız var Caner Koçer ve Furkan Yavuz’un intikamını alacağız.” dediğini, kendisinin kabul etmek istemediğini ancak ailesiyle tehdit edilmesinden dolayı kabul ettiğini iddia etti.

Serdar Öktem cinayetinde ifadeler ortaya çıktı! Cinayetin ardından "İntikam alındı" diye bağırmış - 2. Resim

Sidar Ö. şunları söyledi: "Alican bana intikam almak istedikleri kişinin Mecidiyeköy’de ofisi olduğunu ve orada da beklemem gerektiğini söyledi. Alican biz bu şahsı beklemeye başladığımız ilk gün bize şahsı gördüğümüzde öldürmemizi söylemişti. Saat 17.00 sıralarında Alican Ç. görüntülü bir şekilde beni Facetime üzerinden arayarak ‘Adam otobana bağlanıyor. Hemen peşine düşün’ dedi.

Sonra Alican Ç. bize ‘İnin, inin’ diye bağırmaya başladı. Şahsın aracı sağ şeritte trafik olmasından dolayı bekliyordu. Biz de sol şeritte yanına yaklaşarak durduk. Bu esnada Ejder P., M.K ve C.Ü. hemen araçtan inerek araca doğru yöneldiler ve ateş etmeye başladılar. Ben araçtan en son indim. Ben uzun namlulu silahla 2 el ateş ettim ancak korkudan nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonrasında da aynı araca binerek Arnavutköy’e kaçtık.

O sırada halen Alican Ç. ile görüntülü görüşüyorduk. Alican sürekli ‘İntikam alındı, intikam alındı, Caner’in intikamı alındı’ diye bağırıyordu. Arnavutköy’e giderek aracı ormanlık alana götürmemizi ve silahları da oraya saklamamızı bize Alican Ç. söylemişti. Alican telefonu kapattıktan sonra bana Arnavutköy’de bir konum gönderdi. Biz de aracı oraya bırakarak yanımızda bulunan yedek kıyafetleri giydik.” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sözleşmeli tarım modeliyle çiftçiye destek! Kuraklığa rağmen 200 ton hasat bekleniyorBulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'den Gazze Görev Gücü ile ilgili açıklama: Her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz - GündemAK Parti'den Gazze Görev Gücü açıklamasıİstanbullular dikkat! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak - Gündemİstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacakCumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in kötü sicilini biliyoruz" dedi ve ekledi: "Soykırıma dönülürse bedeli ağır olur" - Gündem"Soykırıma dönülürse bedeli ağır olur"ABB konser soruşturması iddianamesinin detayları! Firmalara 154 milyon TL aktarmışlar - GündemFirmalara 154 milyon TL aktarmışlarMalatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler - GündemMalatya'da 3.5 büyüklüğünde depremBakan Yerlikaya ehliyet yenilemek için son çağrıyı yaptı: Hizmetlerden faydalanamazsınız - GündemBakan uyardı! "Hizmetlerden faydalanamazsınız"
Sonraki Haber Yükleniyor...