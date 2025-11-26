Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin 27 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 5'inci haftasındaki Ferencvaros maçı öncesi teknik direktör Domenico Tedesco ile basın toplantısı düzenledi. Milli futbolcu, Macar ekibiyle oynayacakları müsabaka ve eski takımı Galatasaray'a karşı 1 Aralık'ta yapacakları dev derbi hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin yarın UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşma öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco ile birlikte basın toplantısına katılan Kerem Aktürkoğlu, sorulara cevap verdi. Yıldız oyuncu, takımın hazırlıkları, Avrupa performansı ve kişisel hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunurken, karşılaşmanın önemine dikkat çekti ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını vurguladı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ferencvaros’un güçlü yönleri ve Kadıköy’de motivasyon bulması üzerine de düşüncelerini ifade etti. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisiyle hakkında da açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına katılan Kerem Aktürkoğlu, sorulara cevap verdi.

"ZORLANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇ OLACAK"

Macar temsilcisinin hem defansta hem hücumda büyük işer başardığını vurgulaya milli futbolcu, "Takım olarak zorlanabileceğimiz, güzel bir maç olacaktır. Defansındaki blokları iyi kapatan bir takım. Zor ama güzel bir maç olacaktır. Bize sıkıntı çıkarabilecek bir takım ama yarın yüzde 100'ümüzü sahaya yansıtacağız." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor karşısında takımın 2-0 geriye düşmesiyle ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Geriye düşmek moral olarak takımı düşürüyor ama soyunma odasında herkes maçı çevireceğimizi dile getirdi. Hocamız bunu sordu ve herkes inandığını söyledi. İnanmak tabii ki başarmanın yarısı ama sadece inanmak yetmiyor. Çok güzel mücadele verdik. Sonradan oyuna girenler, kulübeden verilen destek çok önemliydi. Çevireceğimizi biliyorduk ama 5 gollü galibiyeti düşünmemiştik. Umarım bir daha böyle geriye düşmeyiz, çevirmesi zor oluyor." açıklamasını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar 3 golü bulunan Kerem, gol krallığı gibi bir hedefi olmadığını, büyük golcülerin olduğu yerde takımın hedeflerinin daha büyük bir önemi olduğunun altını çizdi.

"EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ YARIN Kİ MAÇIMIZ

Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray'la karşılaşacakları derbi maçıyla ilgili şu anda herhangi bir düşüncesinin bulunmadığını dile getiren Aktürkoğlu, "En önemli maçımız bir sonraki maçımız. Şu andaki tek düşüncemiz yarınki mücadele. İçeride derbiyle ilgili bir şey konuşulduğunu duymadım. Konuşulmaması da normal. Derbi maç tabii ki taraftarlarımız ve ülke için çok önemli olabilir ama yarınki maçı atlatalım, ondan sonra derbiyi konuşuruz." dedi.

"İNSANLAR KONUŞUP DURUYOR, BU BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Takıma katkı konusunda sık sık eleştirilmesiyle ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu, şunları söyledi:

"Bu konu beni çok ilgilendirmiyor. İnsanlar konuşuyor. Birisi için bir şey bulmak istersen, kaşının altında neden göz var dersin. Takımıma skor olarak katkı sağlamasam da 90 dakika boyunca koşarak takımıma yardım etmek için buradayım. Bütün takım arkadaşlarım için geçerli bu. Gol atmak tabii ki güzel, attıkça daha çok atası geliyor. Atamayınca tabii ki 'Etkisiz, atamadı' gibi yorumlar oluyor. Bu benim için kriter değil. Futbolu bilen insanların, hocalarımızın değerlendirmesi önemli. Sadece işime odaklanıyorum. Tabii ki sahadaki mücadelem her zaman olumlu olacaktır."

UEL'de 3 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, gol krallığı gibi bir hedefi olmadığını, takımın hedeflerinin daha büyük bir önemi oldğunu söyledi

"FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM"

Türkiye'ye döndükten bu yana çok motive olduğunu, ülkeyi ve ülke futbolunu çok özlediğini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "En başında burada şampiyonluk tatmak istediğimi söyledim. Takım olarak çok iyi gidiyoruz. Hem Avrupa hem de ligde böyle gittiği sürece motivasyonum yüksek olacaktır. Takım olarak da yüksek motivasyona sahibiz." sözlerini sarf etti.

"AVRUPA ŞAMPİYONU OLABİLECEK BİR TAKIMIZ"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanmasıyla ilgili de konuşan Kerem Aktürkoğlu:

"Hedeflerimizin maç maç gittiğini söylemiştim. Bu maçtan sonra ilk 8'i konuşabilirsiniz. Takımımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarım da inanıyor. Ama şu anda 'Direkt final oynarız, kazanabiliriz.' demek biraz uçuk olur. Maç maç bakarsak bunu başarabilecek bir ekibe sahibiz. Neden olmasın? Bence yapabiliriz. Direkt hedefi yukarıya çıkarmak doğru değil ama maç maç bakarsak bu hedefe ulaşabiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.

ERENAY KOÇKAN

