Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 10 kişinin öldüğü, farklı bölgelerde yaklaşık 2500 evin sular altında kaldığı bildirildi. Yetkililer, bölge halkını yüksek risk altındaki alanları derhal tahliye etmesi konusunda uyardı.

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

EN AZ 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Arama kurtarma ekipleri Kuzey Sumatra'ya bağlı Sibolga kentinde en az 5 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını bildirirken 3 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de halen kayıp olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

2000 BİNA SULAR ALTINDA KALDI

Orta Tapanuli bölgesinde ise toprak kayması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken şiddetli yağışların yol açtığı seller ise yaklaşık 2 bin binayı sular altında bıraktı. Güney Tapanuli'de ise sel ve toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 470 ev sular altında kaldı.

Kaynak: AFP

Acil yardım çadırlarının kurulduğunu belirten yetkililer, bölge halkını yüksek risk altındaki alanları derhal tahliye etmesi konusunda uyardı.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası