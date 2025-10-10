İzini üzüm bağında kaybettirmeye çalıştı, uyuşturucuyla yakalandı

Olay, Çavlu Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri 23 yaşındaki H.Y.'yi durdurmak istedi.

300 İÇİMLİK BONZAİYLE YAKALANDI

Şüpheli, jandarmayı görünce üzüm bağlarının arasına kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.Ekiplerin kısa sürede yakaladığı H.Y.'nin üzerinde yapılan aramada, 4 parça halinde 300 içimlik uç bonzai, bir uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar nakit para ve cep telefonu bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.