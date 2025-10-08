Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Efna Akgül’den 6 gündür iz yok! Polis ve jandarma seferber oldu

Efna Akgül’den 6 gündür iz yok! Polis ve jandarma seferber oldu

Efna Akgül’den 6 gündür iz yok! Polis ve jandarma seferber oldu
Denizli Pamukkale’de 12 yaşındaki Efna Akgül, 2 Ekim’den bu yana kayıp. Okul çıkışından sonra evine dönmeyen kız çocuğu için polis ve jandarma kapsamlı arama çalışması yürütüyor. Ancak şu ana kadar kendisiyle ilgili herhangi bir iz bulunamadı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 Ekim Perşembe günü okul çıkışında evine dönmeyen 12 yaşındaki Efna Akgül, 6 gündür kayıp olarak aranıyor.

OKULDAN ÇIKTI, EVİNE DÖNMEDİ

İncilipınar Mahallesi Merkez Orta Okulu öğrencisi olan Efna Akgül, 2 Ekim Perşembe günü okuldan çıktıktan sonra, ailesiyle birlikte yaşadığı İncilipınar Mahallesi'ndeki evine geri dönmedi. Okul çıkış saatinin geçmesine rağmen eve gelmeyen kızlarını merak eden aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine 12 yaşındaki Efna için arama çalışmaları başlatıldı.

6 GÜNDÜR HABER ALINAMADI

Polis ekipleri tarafından okul ve çevresindeki güvenlik kameraları titizlikle incelenerek Efna Akgül'den bir iz bulunmaya çalışıldı. Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde aranan Efna Akgül'ün bulunması için 6 gündür devam eden çalışmalarda, şu ana kadar bir ize rastlanılamadığı kaydedildi.

