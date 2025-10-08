Enfes Bir Akşam dizisinde yönetmenlik koltuğunda Ulaç Bayraktar otururken, senaristliğini Meriç Acemi üstleniyor. Dizinin yayın tarihi ve çekim mekanları ise izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Başrollerini Engin Akyürek ve Aslı Enver'in paylaştığı dizi, tutku, entrika ve rekabet dolu hikayesiyle öne çıkıyor. Peki, Enfes Bir Akşam dizisi nerede çekildi? İşte tüm ayrıntılar...

ENFES BİR AKŞAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Enfes Bir Akşam dizisinin çekimleri, İstanbul'un Anadolu yakasında, özellikle Çengelköy ve Beykoz'daki tarihi yalılarda gerçekleştirildi.

Nihal karakterinin evi olarak kullanılan Bahriyeli Sedat Bey Yalısı, Boğaz manzarasıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve Anadoluhisarı, Beykoz'da yer alıyor. Bu yalı daha önce Leyla dizisinde de kullanılmıştı.

Osman karakterinin sahnelerinde öne çıkan Aslanlı Köşk ise, dizinin görselliğine katkı sağlarken aynı zamanda Eşref Rüya dizisinde yer almış bir mekandır.

ENFES BİR AKŞAM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Enfes Bir Akşam, 10 Ekim 2025 tarihinde Netflix’te yayınlanacak.Fragmanı kısa süre içinde milyonlarca kez izlenirken, sosyal medyada çok konuşuldu.

ENFES BİR AKŞAM OYUNCULARI KİMLER?

Enfes Bir Akşam dizisinin oyuncu kadrosu şu şekildedir;