Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Can Borcu bu akşam var mı? 8 Ekim ATV yayın akışı belli oldu

Can Borcu bu akşam var mı? 8 Ekim ATV yayın akışı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Can Borcu bu akşam var mı? 8 Ekim ATV yayın akışı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Can Borcu bu akşam var mı? sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisinin başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete'nin yer alıyor. 8 Ekim 2025 Çarşamba günü ATV yayın akışı belli oldu. Buna göre Can Borcu'nun bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı açıklığa kavuştu.

ATV'de yayınlanan Can Borcu dizisini yakından takip edenler, yayın gününün değişmesiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Birçok kişi dizinin yeni günü merak ediliyor.

Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Can Borcu dizisi, sürükleyici hikayesiyle öne çıkıyor. Ancan dizinin yayın gününün değişmesi, izleyicilerin kafasını karıştırdı. Yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği öğrenmek isteyenler araştırma yapmaya başladı. 

Can Borcu bu akşam var mı? 8 Ekim ATV yayın akışı belli oldu - 1. Resim

CAN BORCU BU AKŞAM VAR MI?

ATV yayın akışına bakıldığında Can Borcu dizisi bu akşam ekrana gelecektir.

Can Borcu 8 Ekim Çarşamba günü 20:00'da ATV'de izleyici karşısına çıkacaktır. dizi yeni alınan bir kararla Çarşamba günleri yayınlanacak. 

Can Borcu bu akşam var mı? 8 Ekim ATV yayın akışı belli oldu - 2. Resim

8 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Aşk ve Gözyaşı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

7 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Passolig kalktı mı, maçlarda Passolig hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesi - HaberlerPassolig kalktı mı, maçlarda Passolig hala geçerli mi, maç biletleri nasıl ve nereden alınacak? Passo anlaşmalı takımlar listesiSema Silkin Ün kimdir, hangi partiden? Özgürlük Filosu'nda yer alıyordu - HaberlerSema Silkin Ün kimdir, hangi partiden? Özgürlük Filosu'nda yer alıyorduZeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor - HaberlerZeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyorNecmettin Çalışkan kimdir, nereli ve hangi partiden? Özgürlük filosunda yer alan isim gündemde - HaberlerNecmettin Çalışkan kimdir, nereli ve hangi partiden? Özgürlük filosunda yer alan isim gündemdeABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı? Son durum gelişmeleri gündemde - HaberlerABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı? Son durum gelişmeleri gündemdeGalatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerGalatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...