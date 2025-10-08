Can Borcu bu akşam var mı? 8 Ekim ATV yayın akışı belli oldu
Can Borcu bu akşam var mı? sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. ATV ekranlarında yayınlanan Can Borcu dizisinin başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete'nin yer alıyor. 8 Ekim 2025 Çarşamba günü ATV yayın akışı belli oldu. Buna göre Can Borcu'nun bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı açıklığa kavuştu.
ATV'de yayınlanan Can Borcu dizisini yakından takip edenler, yayın gününün değişmesiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Birçok kişi dizinin yeni günü merak ediliyor.
Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Can Borcu dizisi, sürükleyici hikayesiyle öne çıkıyor. Ancan dizinin yayın gününün değişmesi, izleyicilerin kafasını karıştırdı. Yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği öğrenmek isteyenler araştırma yapmaya başladı.
CAN BORCU BU AKŞAM VAR MI?
ATV yayın akışına bakıldığında Can Borcu dizisi bu akşam ekrana gelecektir.
Can Borcu 8 Ekim Çarşamba günü 20:00'da ATV'de izleyici karşısına çıkacaktır. dizi yeni alınan bir kararla Çarşamba günleri yayınlanacak.
8 EKİM ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Aşk ve Gözyaşı
03:00 Kardeşlerim
05:30 Bir Gece Masalı