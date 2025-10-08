Sema Silkin Ün kimdir, hangi partiden? Özgürlük Filosu'nda yer alıyordu

İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Vicdan gemisinde yer alan isimler arasında bulunan milletvekili Sema Silkin Ün, gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sema Silkin Ün kimdir, hangi partiden araştırılıyor.

SEMA SİLKİN ÜN KİMDİR?

1981 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Sema Silkin Ün, aslen Çankırılıdır. Kadıköy İmam Hatip Lisesi mezunu olan Ün, lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi'nin Dış Ticaret bölümünde başladı ve Anadolu Üniversite'sinin İşletme bölümünü bitirdi.

Yüksek Lisans eğitimini ise Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset bilim dalında 2010 yılında tamamladı. Yine aynı üniversitede doktorasını sürdürüyor.

Bir dış ticaret firmasında çalışma hayatına başlayan Ün, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi yöneticiliği ve Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürü görevleriyle devam etti. Son üstlendiği kamu görevi Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı oldu.

SELMA SİLKİN ÜN HANGİ PARTİDEN?

2004-2006 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Yönetim ve Yürütme kurulu üyeliği, 2006-2008 yılları arasında Ak Parti Üsküdar İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. Son olarak Gelecek Partisi'nin Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı yapan Selma Silkin Ün, TBMM 28. dönem Denizli milletvekilidir.