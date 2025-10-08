Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sema Silkin Ün kimdir, hangi partiden? Özgürlük Filosu'nda yer alıyordu

Sema Silkin Ün kimdir, hangi partiden? Özgürlük Filosu'nda yer alıyordu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sema Silkin Ün kimdir, hangi partiden? Özgürlük Filosu&#039;nda yer alıyordu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küresel Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan Özgürlük Filosu'nun Vicdan gemisine İsrail ordusu saldırdı. Gemide bulunan milletvekili Sema Silkin Ün'de alıkonulan isimler arasında yer aldı. Milletvekilinin son durumu merak edilirken Sema Silkin Ün partisi, siyasi kariyeri ve biyografisi merak edildi.

İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Vicdan gemisinde yer alan isimler arasında bulunan milletvekili Sema Silkin Ün, gündemin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sema Silkin Ün kimdir, hangi partiden araştırılıyor. 

SEMA SİLKİN ÜN KİMDİR?

1981 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Sema Silkin Ün, aslen Çankırılıdır. Kadıköy İmam Hatip Lisesi mezunu olan Ün, lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi'nin Dış Ticaret bölümünde başladı ve Anadolu Üniversite'sinin İşletme bölümünü bitirdi. 

Yüksek Lisans eğitimini ise Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Sosyal Siyaset bilim dalında 2010 yılında tamamladı. Yine aynı üniversitede doktorasını sürdürüyor. 

Bir dış ticaret firmasında çalışma hayatına başlayan Ün, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi yöneticiliği ve Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürü görevleriyle devam etti. Son üstlendiği kamu görevi Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı oldu. 

Sema Silkin Ün kimdir, hangi partiden? Özgürlük Filosu'nda yer alıyordu - 1. Resim

 

SELMA SİLKİN ÜN HANGİ PARTİDEN?

2004-2006 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Yönetim ve Yürütme kurulu üyeliği, 2006-2008 yılları arasında Ak Parti Üsküdar İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. Son olarak Gelecek Partisi'nin Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı yapan Selma Silkin Ün, TBMM 28. dönem Denizli milletvekilidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Zeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyorİlkay Gündoğan tesislerde çılgına döndü: Burada ne işi var, kaldırın!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor - HaberlerZeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyorNecmettin Çalışkan kimdir, nereli ve hangi partiden? Özgürlük filosunda yer alan isim gündemde - HaberlerNecmettin Çalışkan kimdir, nereli ve hangi partiden? Özgürlük filosunda yer alan isim gündemdeABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı? Son durum gelişmeleri gündemde - HaberlerABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı? Son durum gelişmeleri gündemdeGalatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerGalatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak?ABD'ye devredileceği iddia edilmişti asılsız çıktı! Nadir Toprak Elementleri sahası ile ilgili resmi açıklama geldi - HaberlerABD'ye devredileceği iddia edilmişti asılsız çıktı!Etimesgut su kesintisi sorgulama: 8 Ekim Etimesgut'ta sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - HaberlerEtimesgut su kesintisi sorgulama: 8 Ekim Etimesgut'ta sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
Sonraki Haber Yükleniyor...