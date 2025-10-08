Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak merakla takip ediliyor. Liverpool deplasmanında alınan 1-0’lık galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray taraftarlarına bir zafer daha yaşatmak için sahaya çıkacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonundaki üçüncü grup maçında Bodo/Glimt ile mücadele verecek. Sarı-kırmızılılar, Liverpool deplasmanında aldığı galibiyetle gruptaki yükselişini sürdürmek istiyor.

Okan Buruk yönetimindeki takım, Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye çıkacak ve taraftarlar maç tarihini merakla bekliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 22 Ekim 2025 Çarşamba günü RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak.

BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Bodo/Glimt maçı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi yayıncısı olan TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, hem stadyumdan hem de televizyon başından maç heyecanını takip edebilecek.

Kulüpten bilet satışıyla ilgili ise resmi açıklama henüz yapılmadı. Bilet fiyatları netleştiğinde futbolseverlere ayrıca duyurulacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00