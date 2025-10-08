Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonundaki üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk edecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak merakla takip ediliyor. Liverpool deplasmanında alınan 1-0’lık galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray taraftarlarına bir zafer daha yaşatmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak? - 1. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonundaki üçüncü grup maçında Bodo/Glimt ile mücadele verecek. Sarı-kırmızılılar, Liverpool deplasmanında aldığı galibiyetle gruptaki yükselişini sürdürmek istiyor.

Okan Buruk yönetimindeki takım, Avrupa arenasında kritik bir mücadeleye çıkacak ve taraftarlar maç tarihini merakla bekliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 22 Ekim 2025 Çarşamba günü RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak? - 2. Resim

BODO GLİMT MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Bodo/Glimt maçı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi yayıncısı olan TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, hem stadyumdan hem de televizyon başından maç heyecanını takip edebilecek.

Kulüpten bilet satışıyla ilgili ise resmi açıklama henüz yapılmadı. Bilet fiyatları netleştiğinde futbolseverlere ayrıca duyurulacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak? - 3. Resim

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fransa’da fırtına dinmiyor! Macron’a azil önergesi reddedildi, Meclis bölündü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'ye devredileceği iddia edilmişti asılsız çıktı! Nadir Toprak Elementleri sahası ile ilgili resmi açıklama geldi - HaberlerABD'ye devredileceği iddia edilmişti asılsız çıktı!Etimesgut su kesintisi sorgulama: 8 Ekim Etimesgut'ta sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - HaberlerEtimesgut su kesintisi sorgulama: 8 Ekim Etimesgut'ta sular ne zaman gelecek, saat kaçta?Ronaldo'nun serveti ne kadar? Ünlü futbolcu tarihe geçti! - HaberlerRonaldo'nun serveti ne kadar? Ünlü futbolcu tarihe geçti!Kuruluş Osman bu akşam var mı? Mert Yazıcıoğlu başrolde! - HaberlerKuruluş Osman bu akşam var mı? Mert Yazıcıoğlu başrolde!İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: 2764 sürekli işçi alımı şartları neler? - HaberlerİŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: 2764 sürekli işçi alımı şartları neler?Lise 2 yıl mı oldu, kaç yıl olacak? Zorunlu eğitim süresi gündemde - HaberlerLise 2 yıl mı oldu, kaç yıl olacak? Zorunlu eğitim süresi gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...