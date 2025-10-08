Vakıfbank-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şampiyonlar Kupası'nın sahibi belli oluyor

Kadınlar voleybolunun iki dev kulübü VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.

VAKIFBANK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Final maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Kupası'nda son Sultanlar Ligi Şampiyonu Vakıfbank ve AXA Sigorta Kupa Voley'in son şampiyonu Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaşıyor. İki takımında 5'er şampiyonluğu bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda Voleybol Şampiyonlar Kupasını kazanan takımlar şu şekilde:

Eczacıbaşı 2011, 2012, 2018, 2019, 2020

Fenerbahçe 2009, 2010, 2015, 2022, 2024

Vakıfbank 2013, 2014, 2017, 2021, 2023

VAKIFBANK FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maç, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. 10 bin kişilik seyirci kapasitesi bulunan mekan voleybol maçlarına ev sahipliği yapması ile biliniyor. Maçı, tribünlerden takip edemeyecek taraftarlar ise TRT Spor’un uydu, kablo ve dijital yayın kanallarından maçı takip edebilecek. TRT Spor şifresiz canlı olarak Vakıfbank Fenerbahçe Medicana voleybol maçını ekranlara taşıyacak. Maçın ardından Set Sayısı programında maça dair detaylar konuşulmaya devam edecek.

VAKIFBANK FENERBAHÇE MEDİCANA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Final karşılaşması 8 Ekim 2025 Çarşamba günü, saat 19:00’da başlayacak. Müsabaka, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek ve başhakem Erdal Akıncı ile yardımcı hakem Koray Yılmazgil ikilisi tarafından yönetilecek.