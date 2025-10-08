Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün hangi maçlar var? 8 Ekim 2025 maç programı gündemde

Bugün hangi maçlar var? 8 Ekim 2025 maç programı gündemde

Bugün hangi maçlar var? 8 Ekim 2025 maç programı gündemde
8 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar sporu yakından edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli ara 6 Ekim'de başladı. 12 gün sürecek arada Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig, 1. Lig ve Süper Lig maçları oynanmayacak. Günün maçları merak konusu haline geldi.

Bugünkü maçları yakından takip etmek isteyen sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna cevap arıyor. Milli aranın başlamasının ardından 8 Ekim Çarşamba günü Süper Lig maçları oynanmayacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Twente - Chelsea, Real Madrid - Roma, St. Pölten - Atletico Madrid, Manchester United - Valerenga, Anderlecht - Sporting Braga, Eintracht Frankfurt - Slovacko maçları vardır. 

8 EKİM MAÇ PROGRAMI

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19:45 Twente - Chelsea

19:45 Real Madrid - Roma

22:00 St. Pölten - Atletico Madrid

22:00 Manchester United - Valerenga

22:00 Wolfsburg - PSG

UEFA KADINLAR AVRUPA KUPASI - 2. ELEME TURU

15:00 Young Boys - SFK 2000

15:45 Slavia Praha - Austria Wien

19:00 Inter Milano - Vllaznia

19:00 Vorskla Poltava - Fortuna Hjörring

19:00 ZNK Mura - Dinamo-BGU

19:30 Koge - Glasgow City

20:00 Anderlecht - Sporting Braga

20:00 Eintracht Frankfurt - Slovacko

20:00 Grasshopper - Ajax

