Bugün hangi maçlar var? 8 Ekim 2025 maç programı gündemde
8 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar sporu yakından edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli ara 6 Ekim'de başladı. 12 gün sürecek arada Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig, 1. Lig ve Süper Lig maçları oynanmayacak. Günün maçları merak konusu haline geldi.
Bugünkü maçları yakından takip etmek isteyen sporseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna cevap arıyor. Milli aranın başlamasının ardından 8 Ekim Çarşamba günü Süper Lig maçları oynanmayacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün Twente - Chelsea, Real Madrid - Roma, St. Pölten - Atletico Madrid, Manchester United - Valerenga, Anderlecht - Sporting Braga, Eintracht Frankfurt - Slovacko maçları vardır.
8 EKİM MAÇ PROGRAMI
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:45 Twente - Chelsea
19:45 Real Madrid - Roma
22:00 St. Pölten - Atletico Madrid
22:00 Manchester United - Valerenga
22:00 Wolfsburg - PSG
UEFA KADINLAR AVRUPA KUPASI - 2. ELEME TURU
15:00 Young Boys - SFK 2000
15:45 Slavia Praha - Austria Wien
19:00 Inter Milano - Vllaznia
19:00 Vorskla Poltava - Fortuna Hjörring
19:00 ZNK Mura - Dinamo-BGU
19:30 Koge - Glasgow City
20:00 Anderlecht - Sporting Braga
20:00 Eintracht Frankfurt - Slovacko
20:00 Grasshopper - Ajax