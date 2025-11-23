Gürcistan'da yol inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti 1 işçi yaralandı. Çalışanların Türkmenistan ve Çin vatandaşı olduğu ifade edildi.

Gürcistan Karayolları İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mtskheta-Mtianeti bölgesindeki Duşeti belediyesine bağlı Tskere köyü yakınındaki yol inşaatında toprak kaymasının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, toprak kayması sonucu 5 çalışanın göçük altında kaldığı kaydedildi.

Gürcistan'da toprak kayması / Arşiv

TÜRKMENİSTAN VE ÇİN VATANDAŞLARIYDI

Bir işçinin kurtarıldığı, 4 işçinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, çalışanların Türkmenistan ve Çin vatandaşı olduğu aktarıldı.

SEZER DOGRU

