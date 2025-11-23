Anadolu Ajansı
Toprak kaymasında 4 işçi hayatını kaybetti! Gürcistan'da felaket
Gürcistan'da yol inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti 1 işçi yaralandı. Çalışanların Türkmenistan ve Çin vatandaşı olduğu ifade edildi.
Gürcistan'da yol inşaatında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 4 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin yaralandığı bildirildi.
Gürcistan Karayolları İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mtskheta-Mtianeti bölgesindeki Duşeti belediyesine bağlı Tskere köyü yakınındaki yol inşaatında toprak kaymasının meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, toprak kayması sonucu 5 çalışanın göçük altında kaldığı kaydedildi.
TÜRKMENİSTAN VE ÇİN VATANDAŞLARIYDI
Bir işçinin kurtarıldığı, 4 işçinin hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, çalışanların Türkmenistan ve Çin vatandaşı olduğu aktarıldı.
