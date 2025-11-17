Gürcistan sınırında düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 kargo uçağına dair açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uçağın karakutusunun inceleme aşamasında olduğunu ifade etti. Bakan Güler "Karakutunun çözümü ve ilk bulgulara ulaşma sürece en az 2 ay sürer" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının karakutusuna ilişkin, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." dedi.

Bakan Güler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

C-130'UN KARAKUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen, C130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuna ilişkin son durumun sorulduğu Güler, "Kutuların çözümü ve ilk bulgulara ulaşma süreci en az 2 ay sürer." ifadesini kullandı.

İLK BULGULAR: KUYRUĞU KOPTU, 3'E BÖLÜNDÜ

Kazada ön bulgulara göre ilk uçağın kuyruğunun koptuğunu daha sonra uçağın 3'e bölündüğünü söyleyen Bakan Güler, "Bunlar kara kutudan çıkacak" dedi.

"UÇAKTA 1999'DA YANGIN ÇIKTI"

C-130 askeri kargo uçaklarının 1957'den beri kullanıldığını söyleyen Bakan Güler, "1999’da bir kez motor yangını çıkmış, sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN "ŞEFFAKLIK" AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada uçak kazasına dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve karakutunun incelenmesi neticesinde 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit yakınlarımız olmak üzere kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşacağız" sözlerini kullandı.

C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞI KAZASI

İçinde 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait "C130" tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüştü.

Kazada şehit olan askerlerimizin rütbeleri ve isimleri şöyle;

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.

