Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü. Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

C-130 ASKERİ KARGO UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

Gürcistan'da düşen ve 20 askerin şehit düştüğü C-130 askeri kargo uçağı kazasına ilişkin konuşan Erdoğan "Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit yakınlarımız olmak üzere kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her tarafından dayanışma ve taziye mesajları aldık. Gürcistan ve Azerbaycan facianın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarında iş birliği içinde oldular.

Şehitlerimizin naaşına ve uçağın kara kutusuna kısa sürede ulaştık. Bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla şehitlerimize son görevimizi yerine getirdik. Kahraman askerlerimize rahmet diliyorum.

20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net göreceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız. Acımızı paylaşan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum.

C-130'UN KARA KUTUSU İNCELENİYOR

Kaza kırım ekibimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutunun incelenmesi neticesinde 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz. Bunları da başta şehit yakınlarımız olmak üzere kamuoyumuzla şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

Eserlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Geride bıraktığımız 2 haftayı dolu dolu geçirdik.

Büyükelçilerin güven mektuplarını kabul ettik. Partimizin grup toplantısını gerçekleştirdik.

44 günlük Vatan muhaberesinde Karabağ’ın işgalden kurtuluşu için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimi şükranla andık.

İki devlet tek millet düsturuyla inşallah bundan sonra da iyi ve kötü günlerinde tüm imkânlarımızla can Azerbaycan’ın yanında olacağız.

Ülkemizin ve dünyanın farklı yerlerinden çok farklı isimleri Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde ağırladık. 141 milyon 700 bin kaynakla kütüphanemiz dünyanın en büyük 3. kütüphanesi haline geldi. 15 Kasım itibariyle 8 milyon 650 bin kişiyi ağırladık. Millet Kütüphanemizde 2 öğün çorba, 15 çeşit içecek ve keklerimizi ikram ettik. Halk Kütüphanelerimizde 7,6 milyon üye bulunuyor, kitap sayısı 25 milyon.

Siyasi rakiplerimiz gençleri saf malzemesi olarak görüp yolsuzluklarını aklamak için öne sürerken biz gençlerimiz geleceğimizedir anlayışıyla onların her alanda en iyi şekilde yetişmeleri için cansiperane çalışıyoruz.

Tek Parti zihniyetinin devlet ve millet arasına ördüğü duvarları hayata geçirdiğimiz reformlarla ortadan kaldırdık.

Millete efendilik yoktur. Aziz milletimize kimsenin patronluk sallamasına parmak sallamasına Anadolu insanını hor, hakir görmesine müsaade etmedik.

SAVUNMA SANAYİDE BÜYÜME SÜRÜYOR

10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla andık.

Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muzaffer kılmak için canla başla çalıştık. 2025'in ikinci çeyreğinde kişi başına milli gelir 17 bin dolara ulaştı. İhracat rekor kırdı. Savunma sanayiinde bir zamanla yüzde 80 oranında dışa bağlı olan Türkiye bugün dünyanın imrendiği bir seviyeye geldi.

İHA ve SİHA üretiminde dünyanın 3 ülkesi arasındayız. Milli iradenin gerçek manada egemen olduğu modeli ülkemize kazandırdık. Büyük bir gururla söyleyebilirim ki, Türkiye emin, ehil ve çalışkan kadrosuyla son yılların en üretken yıllarını yaşıyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çalışıyor. Hiçbir odağın bu kutlu odağa ket vurmasına izin vermeyeceğiz.

KIBRIS MESELESİ İÇİN NET MESAJ

13 Kasım'da KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı misafir ettik. Ada'da atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Kıbrıs Türkü'nün egemenliğinden ödün verilmeyeceği mesajları önemlidir. Kıbrıs meselesinin çözümü iki devletin bir arada var olmasından geçiyor. Kıbrıs halkının yapıcı ve iradeli tutumunu Rum tarafı da gösterirse Ada'da kalıcı ve gerçekçi çözüm bulunabilir. Değilse adaletsizlik üzerine hiçbir çözüm bulunamaz. Kıbrıs Türkü'nün esenliği için şehit olan tüm mücahitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Deprem bölgemizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Eylül ayında 304 bininci afet konutumuzun kurasını çekmiştik, Adıyaman'da da 350 bininci konutumuzu teslim ettik. Yıl sonunda Adıyaman'da 43 bin konut ve iş yerimizi teslim edeceğiz. 11 ilimiz için hedef 453 bin bağımsız bölümün teslimatını yapmaktır.

Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar deprem bölgesindeki çalışmaları karalıyor. Bir işin ucundan tutmadıkları gibi şantiyede ter döken işçilerimizin emeğine laf ediyorlar. Rabbim hiç kimseyi ideolojik tercihi yüzünden verilen onca emeğe çamur atacak düzeye getirmesin.

"GIDADA HİLEYİ ENGELLİYORUZ"

İnsanımızın ücretini ödediği üründe hile ve aldatmaca olmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Denetimler sonucu sağlıksız ürünler anlık ürünler Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. İstanbul'daki olayla ilgili hassasiyetimizin ne kadar önemli olduğunu gördük. 3 insanımızın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Emniyet ve savcılarımızın çalışmalarıyla nedenler ortaya çıkacak.

Vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikayetleri detaylıca değerlendiriyor. Herhangi bir sorun gördüğümüzde de kimsenin gözünün yaşına bakmayız.

2025 yılında 1 milyon 103 bin gıda kontrolü yapıldı. Kurallara uymayan 25 bin 750 işletmeye 2 milyar 206 milyon lira ceza verdik. 495 dosyayı savcılara devrettik. Yeni uygulamaları da devreye aldık. Taklit ve tağşiş listesini anlık olarak ilan ediyoruz. Bir diğer yenilik, kare kod uygulamasıdır. Vatandaşımızın işletmenin denetim geçmişini kare kod okutarak görebiliyor.

Fahiş fiyatlara ve stokçuluğa da göz açtırmıyoruz. 2025'te 470 bin firma denetlendi, 2,4 milyar lira idari ceza kesildi. Gıda güvenliği konusunda en küçük bir ihmale toleransımız yoktur. İnsanımızın sağlığını tehlikeye atanlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yeme içme sektörünü hedef alan yorumları da doğru bulmadığımızı söylemek isterim.

SURİYE'DE BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

Tüm dost ve kardeşlerimizle barış içinde yaşamanın gayretindeyiz. Irak'tan Suriye'ye barış ve adaleti birlikte kazanmayı savunuyoruz. Komşumuz Irak'ta yapılan seçimlerin sorunsuz tamamlanmasından memnuniyet duyduk. Seçimlerin hayırlı olmasını dilerim. Suriye'nin uluslararası ilişkilerde yakaladığı ivmeyi memnuniyetle takip ediyoruz. Türkiye her türlü katkıyı sunmaya hazırdır. Artık hiç kimse geçmişe takılıp kalmamaları, ortak gelecek vizyonuyla hareket edecek anlayış aramalıdır. Türkiye, Suriye'deki bütün halkları kardeşi olarak görmektedir. Önümüzdeki dönemde Suriye'deki barış için tüm aktörlerle çalışmaya devam edeceğiz.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES

Gazze'de sağlanan ateşkesin ihlallere rağmen devam etmesini kıymetli buluyoruz. Hamas, İsrail'in tüm provokasyonlarına rağmen anlaşmaya uyuyor. İnsani yardımlar konusunda İsrail'den kaynaklı aksaklıklar yaşansa da Gazze'ye yardımlarımızı ulaştırıyoruz. 18. iyilik gemimiz oraya ulaştı. 47 tır dolusu malzemeyi Refah Sınır Kapısı'na ulaştırdık. Gazze halkının bir an önce çadırlardan kurtarılması gerekiyor. Filistin Devleti kurulmadan bölgeye tam olarak huzur, istikrar ve güven ortamının yerleşmesi mümkün değildir. Filistinlilerin hakları gasp edildikçe bölgedeki hiçbir ülkenin güvenliği sağlıklı olamaz. Türkiye'nin bütün çabası günü kurtarmayı değil geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz.

