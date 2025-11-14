ASAL Araştırma'nın önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan %36.2 ile zirvede yer aldı. Erdoğan'a sandıkta rakip olabileceğini ima eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise %3.2 ile beşinci sırada yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de düzenlediği mitingde ilk defa seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olabileceğini ilan etti.

"SANDIKTA YARIŞMAYA VARIM" DEMİŞTİ

Özel, "Siyasi mücadeleyi yapmaya seninle sandıkta yapmaya varım. Ne zaman istersen... Erdoğan özür diler ve bir sandık getirirse kolay yol oradadır. Sandığın gelmesine, aday olursan seninle yarışmaya, olmazsan seni emekli etmeye, aileyle, eşle çocukla uğraşmayacaksan zaten niyetimiz yok; senle, aileyle, eşle, çocukla uğraşmayacağız" demişti.

ERDOĞAN, ÖZEL'E FARK ATTI

Sandık çıkışının ardından ASAL Araştırma dikkat çeken bir anket yaptı. Katılımcılara "Önümüzdeki seçimlerde kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre zirvenin sahibi Recep Tayyip Erdoğan yüzde 36.2 ile Özel'e fark attı. Özel, %3.2 ile listenin 5. sırasında yer aldı.

Ankette ikinci sırada yüzde 22 ile Mansur Yavaş, üçüncü sırada ise yüzde 20 ile Ekrem İmamoğlu bulunuyor. Sıralama Selahattin Demirtaş, Hakan Fidan, Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ, Fatih Erbakan, Yavuz Ağıralioğlu ve Ali Babacan'la devam ediyor.

GÖZDE NUR BAYAR

