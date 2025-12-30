Anadolu Ajansı • Bolu
Kar nedeniyle kapanmıştı! D-100 kara yolu Gerede-Karabük kesimi trafiğe açıldı
Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanan, D-100 kara yolu Gerede-Karabük kesimi, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
D-100 kara yolu Gerede-Karabük kesiminde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Çankırı'dan trafiğe kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.
D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki bölünmüş yolun her iki tarafında araç geçişi, yoğun kar yağışı nedeniyle Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden dün öğle saatlerinden itibaren durdurulmuştu.
KARA YOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından yol, sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Geceyi bölgedeki dinlenme tesisleri, ilçe merkezleri ve kültür merkezlerinde geçiren sürücüler yollarına devam etmeye başladı.
