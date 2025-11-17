A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Zeki Çelik, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya ile oynanacak mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Müsabakanın hazırlık tadında geçmeyeceğini ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Montella, "Herkesi çok iyi hazırladık ve istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. Hırs, istek ve kendi futbolumuzla İspanya'yı yenebileceğimizi biliyoruz." dedi.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

"HAZIRLIK TADINDA GEÇMEYECEK"

"Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık maçı tadında geçmeyecek. Buraya hazırlık maçı geçirmek için gelmedik. Motivasyonumuz çok yüksek. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Herkesi çok iyi hazırladık ve istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız."

"SON 5 MAÇTA 15 GOL ATTIK"

"Grupta İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte '5 maçta 15 gol atılan' dönem var mıydı? Ben pek hatırlamıyorum. Gürcistan direkt rakibimiz olarak görünüyordu. 2 maçı da kazandık. Doğru işler yaptık."

"ATAK OYNAYACAĞIZ AMA İSPANYA'NIN FARKINDAYIZ"

"Yarın ilk maça nazaran daha dengeli olmalıyız. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama İspanya'nın farkındayız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik. Bu tarz maçlar her zaman büyük bir motivasyondur. Futbolculuk dönemime dönüp baktığımda, en sevdiğim karşılaşmaların bu tip maçlar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böyle maçlarda kendinizi kanıtlamak istersiniz. Bizim de kendi seviyemizi tartmamız açısından çok önemli bir karşılaşma olacak."

"ARDA GÜLER'İN YETENEĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ"

"Arda Güler'in ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu önceden de biliyorduk. İki senedir buradayım ve her gün yeteneğine şahit oluyoruz. Sadece milli takımda değil, kendi kulübünde de ne kadar büyük hedeflere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok gelişen bir futbolcu ve hâlâ gelişmeye devam edebilecek biri. Hırsıyla ve yaklaşımıyla bunu her seferinde gösteriyor. Umarım kendi bölgesinde de en iyi oyuncu olabilir."

"İSPANYA'YI YENEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

"Futbolda her şey mümkün. Hırs, istek ve kendi futbolumuzla İspanya'yı yenebileceğimizi biliyoruz. Neden olmasın?"

Zeki Çelik'in açıklamaları:

"NEDEN TEKRAR OLMASIN?"

"Yarın çok zor bir karşılaşma olacak. Play-off'tan önce İspanya karşısında iyi bir sonuç alarak oraya odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz. Hedefimiz her zaman Dünya Kupası'na direkt katılabilmek ama grubumuzda böyle rakipler olabiliyor. İspanya karşısında ilk maçta da iyi bir sonuç almak istemiştik ama olmadı. Bir önceki turnuvaya da play-off'tan gitmiştik. Neden olmasın?"

EMRAH TASÇİ

