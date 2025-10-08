Fenerbahçe'den 8 maçı kaçıran Jhon Duran'a rest: Devre arasında göndeririz!

Fenerbahçe’nin sezon başında Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan büyük umutlarla transfer edilen Jhon Duran'ın sağlık durumu can sıkmaya başladı. Kaval kemiğindeki iltihaplanma nedeniyle tedavi gören, yeni yeni sahalara dönmeye hazırlanan Kolombiyalı futbolcuda hâlâ soru işaretleri var.

LİGDE 6, AVRUPA'DA 2 MAÇI KAÇIRDI

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, Avrupa kupalarında 2 ve Süper Lig’de 6 maç olmak üzere şu ana kadar 8 karşılaşma kaçıran 21 yaşındaki forvetin menajerini İstanbul’a çağırdı. Sarı-lacivertli yöneticiler, "Sakatlık devam ederse devre arasında yollarımızı ayırırız" diye rest çekti.

YENİ GOLCÜ ARAYIŞI BAŞLADI

Jhon Duran'ın milli arada antrenmanlara çıkması bekleniyor. Genç oyuncunun sağlık durumu doktorlar ve teknik heyet tarafından yakından takip edilecek. Kolombiyalı golcünün Fenerbahçe’deki geleceği ağrılarının olup olmamasıyla şekillenecek.

Başkan Sadettin Saran, kurmaylarına devre arasında yeni bir golcü transferi için hazır olmaları gerektiğini iletti. Avupa’da yeni bir forvet transferi için oyuncu taraması başlatacak yönetim, devre arasında yaşanacak yeni bir krizin önüne geçmeyi hedefliyor.