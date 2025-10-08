İlkay Gündoğan tesislerde çılgına döndü: Burada ne işi var, kaldırın!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, takım içinde adeta bir antrenör gibi davranıyor. Yıldız oyuncunun, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki serzenişi dikkat çekti.
Galatasaray'ın geçtiğimiz ay Manchester City'den bonservis ücreti olmadan transfer ettiği İlkay Gündoğan, saha içi performansıyla taraftarlardan alkış alırken, saha dışındaki davranışlarıyla da teknik ekibin takdirini kazandı.
"NUTELLA GÖRMÜŞ, ÇILGINA DÖNMÜŞ"
343 Digital Youtube kanalında, 34 yaşındaki yıldızı geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sinirlendiren bir olay yaşandığı aktarıldı.
Gazeteci İbrahim Seten, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"İlkay Gündoğan’ın futbolculuktan sonra teknik kadroya geçişi olabilir. Yemeklerde ne yeniyor, bunu sorgulayan bir adam. Kemerburgaz’da Nutella görmüş ve çılgına dönmüş. 'Kaldırın bunu' demiş ve hemen kaldırmışlar."
