Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İlkay Gündoğan tesislerde çılgına döndü: Burada ne işi var, kaldırın!

İlkay Gündoğan tesislerde çılgına döndü: Burada ne işi var, kaldırın!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlkay Gündoğan tesislerde çılgına döndü: Burada ne işi var, kaldırın!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Manchester City'den kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, takım içinde adeta bir antrenör gibi davranıyor. Yıldız oyuncunun, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki serzenişi dikkat çekti.

Galatasaray'ın geçtiğimiz ay Manchester City'den bonservis ücreti olmadan transfer ettiği İlkay Gündoğan, saha içi performansıyla taraftarlardan alkış alırken, saha dışındaki davranışlarıyla da teknik ekibin takdirini kazandı.

İlkay Gündoğan tesislerde çılgına döndü: Burada ne işi var, kaldırın! - 1. Resim

"NUTELLA GÖRMÜŞ, ÇILGINA DÖNMÜŞ"

343 Digital Youtube kanalında, 34 yaşındaki yıldızı geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sinirlendiren bir olay yaşandığı aktarıldı.

Gazeteci İbrahim Seten, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İlkay Gündoğan’ın futbolculuktan sonra teknik kadroya geçişi olabilir. Yemeklerde ne yeniyor, bunu sorgulayan bir adam. Kemerburgaz’da Nutella görmüş ve çılgına dönmüş. 'Kaldırın bunu' demiş ve hemen kaldırmışlar."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Zeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
800 nüfuslu balıkçı köyü takımı Mjallby tarih yazıyor: Şampiyonluk sadece bir galibiyet uzaklıkta - Spor800 nüfuslu balıkçı köyü takımının peri masalıSüper Lig kart istatistikleri: En centilmen Galatasaray - SporSüper Lig kart istatistikleri: En centilmen Galatasaray'Bir ayda ligin yıldızı yaparım' demişti! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder kararı - Spor'Bir ayda ligin yıldızı yaparım' demişti! İşte Cengiz kararıBayern Münih'ten Sacha Boey itirafı: Ayrılığı düşündük! - SporBayern Münih'ten Sacha Boey itirafı: Ayrılığı düşündük!Cristiano Ronaldo bir ilki başardı, Messi'ye büyük fark attı: Futbolun ilk milyarderi! - SporRonaldo bir ilki başardı, Messi'ye büyük fark attıFenerbahçe'den 8 maçı kaçıran Jhon Duran'a rest: Devre arasında göndeririz! - Spor8 maçı kaçıran Jhon Duran'a rest: Devre arasında göndeririz!
Sonraki Haber Yükleniyor...