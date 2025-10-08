Barış Alper Yılmaz gerçeği ortaya çıktı: Galatasaray ile sözleşme uzattı mı?

Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da son dönemin en çok konuşuşan isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın geleceğine dair gerçek ortaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu ile basına yansıyan haberlerin aksine yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanmadığı belirtildi.

"NEOM'DAN 4 YILLIK 50 MİLON DOLAR"

Sabah Gazetesi'nden Murat Özbostan, milli oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme görüşmelerindeki son duruma dair şu ifadeleri kullandı:

"Barış Alper Yılmaz'ın, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den gelen transfer teklifi üzerine kafası karışmış ve bir süre kriz yaşanmıştı. Aradan haftalar geçti. Milli futbolcu ile Galatasaray arasındaki yeni sözleşme şartları hâlâ gerçekleşmedi. Görüntüde bir şey yokmuş gibi bir hava olsa da iki taraf ekonomik olarak anlaşma sağlayamamış.

Barış, NEOM'dan 4 yıl için 50 milyon dolarlık bir teklif almıştı. TL olarak da yazalım; 2 milyar 85 milyon TL. İnsanın aklını alacak kadar büyük bir rakam. Tabii Galatasaray da oyuncu için 50 milyon dolar istemişti. Rakamlar 40 milyon dolar seviyesinde kaldı.

"GALATASARAY'IN TEKLİFİ 5 MİLYON EURO"

Barış özür diledi ve kriz şimdilik rafa kaldırıldı. Ama milli yıldız yeni sözleşme talep ederken istediği rakam da 7 milyon euroydu. Galatasaray, 'Biz sana 5 milyon euro verelim, birkaç da bonus ekler destek oluruz' demiş. Sonuçta ortada anlaşma yok. Barış Alper yeni sözleşme imzalamak için bekliyor. İstediği rakamdan da geri adım atmamış. Bundan sonraki süreçte ne olacak onu da zaman gösterecek. İşin perde arkası bu."