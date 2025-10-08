Galatasaray'da Mauro Icardi olayının iç yüzü: 'Mutsuz ve sözleşme uzatılmayacak' iddiaları

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da durumu en çok konuşulan isim Mauro İcardi! Uzun bir sakatlık dönemi sonrası yavaş yavaş takıma dönen Arjantinli yıldız ile ilgili iddia çok ama krizlik bir durum yok…

İlgili Haber Victor Osimhen'in görüntüsü Galatasaraylıları korkuttu: Büyük tepki

Az süre almasına rağmen beş gole ulaşan İcardi’nin bir yıllık sözleşmesi kaldı. “Huzursuz, mutsuz ve sözleşme uzatılmayacak” iddiaları var. Evet, mutsuzluğu hâl ve hareketlerinden net şekilde görülse de bunun sebebi hırsı isteği, yedek kalmasına bağlı olarak takıma yeterince faydalı olamama düşüncesi. Peki yönetim ve teknik ekibin İcardiye’ye bakışı nasıl?

BURUK'UN RAPORUNA GÖRE

Okan Buruk, normalde eylül ayında dönmesi beklenirken takıma yararlı olmak için ağustosta dönen İcardi’den sezon içinde yüksek verim alma düşüncesinde. Yüzde 100 hazır hâle geldiğinde Victor Osimhen ile birlikte forma giyecek.Yönetim de takımın önemli değeri ve kaptanı olarak gördüğü isim konusunda geleceğe dair şu an için bir kararı yok. Teknik ekibin ocak ayında vereceği rapora göre İcardi ile görüşme masasına oturulacak. Bu bağlamda da performansı geleceği açısından belirleyici rol oynayacak.

İlgili Haber A Millî Takım'da yıldız isim antrenmana katılmadı

64 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR



Fizik olarak henüz yüzde yüz hazır olmadığı için eleştirilen ve 11’de kendine yer bulamayan Mauro İcardi, yine de takımın en skoreri. Süper Lig’de bu sezon 7 maçta toplam 320 dakika süre alan Arjantinli yıldız tam 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Gol beklentisi 2.94 olan İcardi, 64 dakikada bir kaydettiği skor ortalaması ile yine ligin en başarılı santrforu oldu.