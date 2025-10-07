Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da yeni sözleşme: 'Futbolu bizimle bırak' teklifi!

Güncelleme:
Spor Haberleri

Sarı-kırmızılılarda 4'üncü yılını geçiren Lucas Torreira, performansıyla takımın vazgeçilmezi olarak dikkat çekiyor. Yönetim, son olarak 1-1 sonuçlanan Beşiktaş derbisinde sergilediği performansla alkış alan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratını uzatmak istiyor.

Galatasaray'da 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan, son olarak Beşiktaş derbisine damga vuran Lucas Torreira'ya 2 yıllık yeni teklif önerilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'deki vazgeçilmezi olan Uruguaylı yıldızın da kariyerinin sonuna kadar sarı-kırmızılılarda kalmak istediği öğrenildi.

Galatasaray'da yeni sözleşme: 'Futbolu bizimle bırak' teklifi! - 1. Resim

2030'A KADAR YENİ SÖZLEŞME

Süper Lig'de kazanılan art arda 3 lig şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; "Futbolu bizimle bırak" teklifiyle hem oyuncu hem de menajeriyle görüşecek olan sarı-kırmızılı yönetim, Torreira'ya 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşme sunacak.

Galatasaray'da yeni sözleşme: 'Futbolu bizimle bırak' teklifi! - 2. Resim

TORREIRA'NIN EMEKLİLİK PLANI

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Uruguaylı futbolcu da Galatasaray'da kalmak istiyor. Torreira'nın, futbol kariyerini sarı-kırmızılılarda noktalamayı düşündüğü öğrenildi. İstanbul'da çok mutlu olan 29 yaşındaki orta saha, vatandaşı Fernando Muslera gibi kulübün efsaneleri arasında olmak istiyor.

Galatasaray'da yeni sözleşme: 'Futbolu bizimle bırak' teklifi! - 2. Resim

8 MAÇTA BİR GOL, 2 ASİST

Geçtiğimiz sezon 5 gol, 7 asistle kariyer rekoru kıran Uruguaylı orta saha, bu sezon 8 maçta bir gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

 

