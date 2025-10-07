Galatasaray'da yeni sözleşme: 'Futbolu bizimle bırak' teklifi!

Galatasaray'da 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan, son olarak Beşiktaş derbisine damga vuran Lucas Torreira'ya 2 yıllık yeni teklif önerilecek. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'deki vazgeçilmezi olan Uruguaylı yıldızın da kariyerinin sonuna kadar sarı-kırmızılılarda kalmak istediği öğrenildi.

2030'A KADAR YENİ SÖZLEŞME

Süper Lig'de kazanılan art arda 3 lig şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; "Futbolu bizimle bırak" teklifiyle hem oyuncu hem de menajeriyle görüşecek olan sarı-kırmızılı yönetim, Torreira'ya 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşme sunacak.

TORREIRA'NIN EMEKLİLİK PLANI

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Uruguaylı futbolcu da Galatasaray'da kalmak istiyor. Torreira'nın, futbol kariyerini sarı-kırmızılılarda noktalamayı düşündüğü öğrenildi. İstanbul'da çok mutlu olan 29 yaşındaki orta saha, vatandaşı Fernando Muslera gibi kulübün efsaneleri arasında olmak istiyor.

8 MAÇTA BİR GOL, 2 ASİST

Geçtiğimiz sezon 5 gol, 7 asistle kariyer rekoru kıran Uruguaylı orta saha, bu sezon 8 maçta bir gol ve 2 asistlik performans sergiledi.