CHP’de bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultayı öncesinde gerilim tırmanıyor. 10 milletvekilinin Genel Başkan Özgür Özel’e mektubunun ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun da rüşvet iddiaları ve İmralı kararı sebebiyle partisine açıktan gösterdiği sert tepki, isyan ateşini iyice büyüttü. Kılıçdaroğlu cephesi ile Genel Merkez arasındaki kavga, kurultaya sayılı günler kala iyice gün yüzüne çıktı.

Kılıçdaroğlu’na, İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin de “Biz hiçbir arsızı, hiçbir yolsuzu savunmadık. Kirli düzene, rüşvete, çıkar ilişkilerine omuz verenlerin yanında durmadık. CHP’nin geleneği temizdir, vicdanı temizdir, mücadelesi temizdir. Cumhuriyet Halk Partisi; iftiraların, kumpasların ve yolsuzlukla anılan her türlü kirli yapılanmanın dışında tutulmalıdır. Bu tablo artık sürdürülebilir değildir. Bu parti arınacak, güçlenecek ve yoluna devam edecektir. Çoban ateşi çoktan yakıldı. Bu saatten sonra hiç kimsenin konforlu bir alanı olmayacak” sözleriyle destek verdi.

Genel Merkez yönetimi, ‘yolsuzluk’ tepkilerinin giderek artmasını engellemek istiyor. Parti içi muhaliflerin, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları üzerinden Ekrem İmamoğlu’na ve Genel Başkan Özel’e yönelik tepkilerinin artmasından endişe eden parti yönetiminin, krizin önünü kesmek için sert tedbirler alacağı, ihraç mekanizmasını işletecek şekilde kıyım yapabileceği öne sürülüyor. Süreçle ilgili ilk adımın da Parti Meclisi’nde yer alan ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Ali Haydar Fırat üzerinden atılacağı, Fırat’a kurultayda yeniden Özel’in listesinde yer verilmeyerek PM dışına itileceği belirtiliyor.

Öte yandan, bazı parti kurmaylarının uzun bir süredir, tabanın da aynı görüşte olduğunu belirterek “CHP’yi kamuoyu önünde tartıştırarak yıprattığı” gerekçesiyle Kılıçdaroğlu’nun ihraç edilmesini istediği, bazı CHP kurmaylarının ise böyle bir kararın yeni bir tartışma zemini oluşturacağı, krizi daha da büyüteceği endişesiyle buna karşı çıktığı ifade ediliyor.

Kurmaylardan Kılıçdaroğlu’na yönelik adaylık çağrısı da yapılıyor. Eski CHP liderinin eleştirilerinin yersiz olduğunu öne süren partililer “Kurultayda aday olsun görelim” görüşünü dile getiriyor. İmralı kararından dolayı parti tabanının mutlu olduğunu iddia eden kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun tepkisinin haksız olduğunu söylüyor.

CHP’de yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karşı bir grup eski partilinin harekete geçtiği belirtildi. 15 eski milletvekili ve 60 eski ilçe başkanının, bugün CHP Genel Merkez’e “temiz siyaset ve arınma çağrısı” yapacağı, “Bu yolsuzluk iddialarıyla yaşamak istemiyoruz” diyecekleri öğrenildi.

