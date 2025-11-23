Öcalan’la görüşecek olan Meclis heyetine üye verilmemesi CHP’de tartışmaları beraberinde getirdi. PM üyesi Ali Haydar Fırat, cesur davranılmadığını, tarihsel gelişimin doğru okunamadığını söylerken Gürsel Tekin, İmralı kararının siyasi faturasının olacağını kaydetti.

CHP’nin, Terörsüz Türkiye süreci için İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşecek olan Meclis heyetine üye vermeme kararı alması partide tartışmalara sebep oldu. CHP yönetimine hem parti içinden hem de DEM cephesinden sert eleştiriler yapılıyor.

CHP lideri Özgür Özel

ULUSALCILAR ETKİLİ OLDU

CHP yönetiminin, Meclis’teki komisyon toplantısı öncesi yaptığı değerlendirmede, bazı üyelerin İmralı’ya gidilmesine destek verdiği belirtilmişti. Buna rağmen heyete üye vermek yerine, Öcalan’la uzaktan bağlantı önerisi ortaya atıldı. Ve CHP’nin Öcalan’la görüşmeye değil, İmralı’ya gidilmesine itiraz ettiği görüntüsü verilmek istendi. Bu kararın alınmasında en fazla ‘Ulusalcı kanattan’ ve tabandan gelen tepkiler etkili oldu. Sezgin Tanrıkulu başta olmak üzere partinin bazı komisyon üyeleri, İmralı’ya gidilmesine destek vermesine rağmen, karara uymak zorunda kaldı.

YENİ BİR SOLUK ŞART

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Haydar Fırat ise “CHP gereken cesareti sergileyemedi ve tarihsel gelişimi doğru okuyamadı. Kürt sorununun çözümünde yer almayan bir partinin iktidar olma şansı yok. Partimizin politik ve ideolojik olarak yeni bir soluğa, cesur bir lidere ihtiyacı var” eleştirisinde bulundu.

CHP’li Fırat, kararların oy çokluğu ile değil Genel Başkan Özgür Özel ve çevresindeki birkaç kişi tarafından alındığını ifade ederek “Partimiz bir statükoya hapsedilmiştir” dedi.

FATURASI OLACAK

Mahkeme tarafından CHP İstanbul il yönetimi için atanan geçici kurul üyesi Gürsel Tekin de “CHP’nin izlediği ‘uzaktan konuşalım ama yanına gitmeyelim’ stratejisi iktidarın elini güçlendirecek. Bu tutumun yarın önemli bir siyasi faturası olabilir. Özellikle büyükşehirlerde Kürt seçmenin desteğinin belirleyici olduğu bir ortamda, bu mesafenin açılması ciddi bir handikap” diye konuştu.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası