CHP'de İmralı krizi! Veto kararı partiyi karıştırdı
Öcalan’la görüşecek olan Meclis heyetine üye verilmemesi CHP’de tartışmaları beraberinde getirdi. PM üyesi Ali Haydar Fırat, cesur davranılmadığını, tarihsel gelişimin doğru okunamadığını söylerken Gürsel Tekin, İmralı kararının siyasi faturasının olacağını kaydetti.
- CHP, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşecek Meclis heyetine üye göndermeme kararı aldı.
- Bu karar, parti içinde ve DEM cephesinden sert eleştirilere yol açtı.
- Kararın alınmasında parti içindeki 'Ulusalcı kanat' ve tabandan gelen tepkiler etkili oldu.
- CHP, itirazının Öcalan'la görüşmeye değil, İmralı'ya gidilmesine olduğu görüntüsünü vermeye çalıştı.
- Parti içinden yapılan eleştirilerde, CHP'nin Kürt sorununun çözümünde yer almayarak iktidar şansını kaybettiği ve cesur bir lidere ihtiyaç duyduğu belirtildi.
CHP’nin, Terörsüz Türkiye süreci için İmralı’da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşecek olan Meclis heyetine üye vermeme kararı alması partide tartışmalara sebep oldu. CHP yönetimine hem parti içinden hem de DEM cephesinden sert eleştiriler yapılıyor.
ULUSALCILAR ETKİLİ OLDU
CHP yönetiminin, Meclis’teki komisyon toplantısı öncesi yaptığı değerlendirmede, bazı üyelerin İmralı’ya gidilmesine destek verdiği belirtilmişti. Buna rağmen heyete üye vermek yerine, Öcalan’la uzaktan bağlantı önerisi ortaya atıldı. Ve CHP’nin Öcalan’la görüşmeye değil, İmralı’ya gidilmesine itiraz ettiği görüntüsü verilmek istendi. Bu kararın alınmasında en fazla ‘Ulusalcı kanattan’ ve tabandan gelen tepkiler etkili oldu. Sezgin Tanrıkulu başta olmak üzere partinin bazı komisyon üyeleri, İmralı’ya gidilmesine destek vermesine rağmen, karara uymak zorunda kaldı.
YENİ BİR SOLUK ŞART
CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Haydar Fırat ise “CHP gereken cesareti sergileyemedi ve tarihsel gelişimi doğru okuyamadı. Kürt sorununun çözümünde yer almayan bir partinin iktidar olma şansı yok. Partimizin politik ve ideolojik olarak yeni bir soluğa, cesur bir lidere ihtiyacı var” eleştirisinde bulundu.
FATURASI OLACAK
Mahkeme tarafından CHP İstanbul il yönetimi için atanan geçici kurul üyesi Gürsel Tekin de “CHP’nin izlediği ‘uzaktan konuşalım ama yanına gitmeyelim’ stratejisi iktidarın elini güçlendirecek. Bu tutumun yarın önemli bir siyasi faturası olabilir. Özellikle büyükşehirlerde Kürt seçmenin desteğinin belirleyici olduğu bir ortamda, bu mesafenin açılması ciddi bir handikap” diye konuştu.