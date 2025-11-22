CHP'de son dönemde artan rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından parti içinde 'temiz siyaset' sesleri yükselmeye başladı. Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'de eski milletvekilleri ile eski ilçe başkanlarının iddialar sonrası harekete geçeceğini açıkladı.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın son açıklamalarının ardından yeniden alevlenen 'CHP'de temiz siyaset' tartışmaları yeniden gündem oldu.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun son mesajına dikkat çekti.

Taksim Meydanı programı

15 ESKİ VEKİL HAREKETE GEÇİYOR

Yarkadaş, CHP'de eski milletvekillerinin ve ilçe başkanlarının temiz siyaset için harekete geçeceğini vurgulayarak "Pazartesi 15 eski milletvekili bildiri yayınlayacak. 15 eski milletvekili arkadaşımız CHP'ye 'Temiz siyaset ve arınma çağrısı' yapacak" dedi.

"Hırsızlığın, rüşvetin hiçbir şekilde gerekçelendirelemeyeceğini bir kez daha söylüyoruz" sözlerini kullanan Barış Yarkadaş "Sadece bu milletvekilleri değil hafta içi eski 60 ilçe başkanı da iddialar karşısında genel merkeze çağrı yaparak ‘Bu yolsuzluk iddialarıyla yaşamak istemiyoruz’ diyecekler. Yarın da İstanbul İl Başkanı arkadaşımız Gürsel Tekin değerlendirme toplantısı yapacak" açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU: CHP DERHAL ARINMALI

CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem partideki rüşvet skandalları hem de İmralı kararı hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

CHP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti de koruma iradesinin ta kendisidir. Sıradan bir parti değildir. Siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sormak için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasetçi savrulabilir, rüşvet sarmalına bulanabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. Ama CHP rüşvetle, rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz bir araya gelemez. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. CHP aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.





