ABD Başkanı Donald Trump, Küba’nın yıllardır Venezuela’dan petrol ve maddi destek aldığını öne sürerek bu ilişkinin sona erdiğini açıkladı. Trump, Küba’ya yönelik petrol ve para akışının tamamen kesileceğini belirtirken, Venezuela’nın artık ABD tarafından korunacağını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba ile Venezuela arasındaki ilişkilere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaşım yapan Trump, Küba’nın uzun yıllar boyunca Venezuela’dan petrol ve maddi destek aldığını, karşılığında ise Venezuela’daki önceki yönetimlere “güvenlik hizmetleri” sağladığını öne sürdü.

Trump açıklamasında, bu durumun artık sona erdiğini savunarak, “Küba’nın Venezuela üzerindeki etkisi bitti” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştiğini iddia ettiği ABD saldırısında çok sayıda Kübalı güvenlik unsurunun hayatını kaybettiğini belirten Trump, Venezuela’nın artık bu tür bir korumaya ihtiyaç duymadığını dile getirdi.

Venezuela’nın bundan böyle ABD tarafından korunacağını söyleyen Trump, “Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’nın yanında olacak” dedi. Küba’ya yönelik ekonomik baskının artacağını vurgulayan Trump, “Küba’ya giden petrol ve para akışı tamamen durdurulacak. Sıfır” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Küba yönetimine anlaşma çağrısında bulunarak, bunun “çok geç olmadan” yapılması gerektiğini belirtti.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Küba, uzun yıllar boyunca Venezuela’dan gelen büyük miktarda PETROL ve PARA ile ayakta kaldı. Buna karşılık olarak Küba, Venezuela’daki son iki diktatöre “güvenlik hizmetleri” sağladı; ancak artık bu dönem sona erdi. Bu Kübalıların çoğu, geçtiğimiz haftalarda ABD’nin düzenlediği saldırıda öldürüldü ve Venezuela, kendilerini yıllarca rehin alan zorba ve şantajcılardan artık korunmaya ihtiyaç duymuyor. Venezuela’nın artık, dünyanın (açık ara farkla) en güçlü ordusu olan Amerika Birleşik Devletleri var; onları koruyacak olan da biziz. Küba’ya artık tek bir damla petrol ya da tek bir kuruş para gitmeyecek — SIFIR! Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

"KÜBA ÇÖKMEYE HAZIR" DEMİŞTİ

ABD güçlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırıp ABD’ye götürmesi, Küba’da hem yönetim hem de halk nezdinde ciddi bir endişe ve belirsizliğe neden oldu. ATrump, bu gelişmenin ardından Küba’nın artık Venezuela’dan güvenlik ve petrol desteği alamayacağını belirterek Havana’nın “çökmeye hazır” olduğunu söylemişti.

Küba yönetimi operasyonu egemenlik ihlali olarak nitelendirirken, Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ABD’yi sert sözlerle eleştirmii ve olayın ardından iki günlük ulusal yas ilan edilmişti. Küba hükümeti, operasyon sırasında 32 Küba güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Venezuela’dan sağlanan sübvansiyonlu petrolün azalması, halihazırda elektrik kesintileri ve yakıt sıkıntısıyla boğuşan Küba’da ekonomik kaygıları derinleştirdi. Halk arasında görüş ayrılıkları sürerken, bazı kesimler ABD müdahalesinden endişe duyarken, bazıları mevcut yönetimin geleceğini sorguluyor.

