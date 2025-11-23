Anadolu Ajansı • Menemen
İzmir'de çöp depolama alanında yangın!
İzmir Menemen'de çöp deposunda meydana gelen yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Plastik ve ahşap malzemelerinin alev aldığı yangında etrafı yoğun duman kapladı.
İzmir'in Menemen ilçesinde çöplerin depolandığı alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Menemen Belediyesine ait Kazımpaşa Mahallesi'ndeki çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Plastik ve ahşap malzemelerin de tutuşmasıyla etrafı yoğun duman kapladı.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmaları sürüyor.
