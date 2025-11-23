Bursa Osmangazi'de bir bakım servisine getirilen özel bir otobüste çıkan yangın, hızla büyüyerek yanında bulunan Bursa ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerine ait iki halk otobüsüne de yayıldı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alsa da üç otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında bakım için getirilen 3 otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Ak Sokak'taki bir servise bakım için getirilen 16 BAH 068 plakalı özel otobüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan yana duran Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 16 BBG 633 plakalı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 41 UP 741 plakalı halk otobüslerine sıçradı.

OTOBÜSLER TAMAMEN YANDI

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Yangının ardından 3 otobüs tamamen yandı.

