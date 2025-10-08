İngiliz devleri şimdiden peşine düştü: Liverpool'un Singo planı ortaya çıktı

Wilfried Singo, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasından 1-0 kazandıkları Liverpool maçında sergilediği performansla Galatasaray'ın kilit ismi olarak ön plana çıkarken, İngiliz kulüplerinin radarına girdi.

ÇIKIŞ MADDESİ 60 MİLYON EURO

Sabah gazetesinin İngiliz basınından aktardığı habere göre; Liverpool Kulübü, eylül ayında imzaladığı 5 yıllık sözleşmesinde'60 milyon euro serbest kalma maddesi' bulunan Fildişi Sahilli futbolcuyu listesine aldı.

LIVERPOOL'UN SINGO KARARI

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki oyuncu hakkında Liverpool'da, 'sonraki maçlarının takip edilmesi ve raporlanması' kararı alındı. Kırmızılar'ın yanı sıra Everton, Bournemouth ve Brighton'ın da Wilfried Singo'yu takip ettiği öğrenildi.