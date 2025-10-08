Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Madrid'de 6 katlı bina çöktü! Ölü ve yaralılar var

Madrid'de 6 katlı bina çöktü! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de otele dönüştürülmek üzere inşaat çalışmalarının devam ettiği 6 katlı binada dün çökme meydana geldi.

4 ÖLÜ, 3 YARALI

Enkazdan 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 işçi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin bir mimar ile Ekvador, Mali ve Gine'den gelen 3 işçi olduğu belirtildi.

Madrid'de 6 katlı bina çöktü! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, binanın en üst katının dün yerel saatle 13.00 civarında çöktüğünü, daha sonra alt katlarda da art arda çökme yaşandığını söyledi.

Madrid'de 6 katlı bina çöktü! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

4 YILDIZLI OTELE DÖNÜŞTÜRÜLÜYORDU

Madrid şehir merkezinde, opera binası ve kraliyet sarayı yakınında, turistik bir bölgede bulunan eski ofis binası, 4 yıldızlı bir otele dönüştürülüyordu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'deki kazada vefat edenler toprağa verildiABD hükümeti ne zaman açılacak, neden kapandı? Son durum gelişmeleri gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye, Avrupa botlarını akıllı sisteme dönüştürdü! - DünyaTürkiye, Avrupa botlarını akıllı sisteme dönüştürdü!Nobel Kimya Ödülü 2025 sahiplerini buldu! Kitagawa, Robson ve Yaghi 'moleküler kafes' çalışmasıyla kazandı - Dünya2025 Nobel Kimya Ödülü açıklandı!Fransa’da fırtına dinmiyor! Macron’a azil önergesi reddedildi, Meclis bölündü - DünyaMacron istifa mı ediyor?Rusya Avrupa’yı içeriden vuruyor! 110'dan fazla suikast girişimi tespit edildi - DünyaRusya Avrupa’yı içeriden vuruyor!Everest’te can pazarı! Çinli kurtarma ekipleri 1000 kişiyi tahliye etti - DünyaKurtarma ekipleri 1000 kişiyi tahliye ettiKuruluş Osman'dan etkilenen İskoç kadın Müslüman oldu - DünyaKuruluş Osman'dan etkilenen İskoç kadın Müslüman oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...