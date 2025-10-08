Madrid'de 6 katlı bina çöktü! Ölü ve yaralılar var

İspanya'nın başkenti Madrid'de otele dönüştürülmek üzere inşaat çalışmalarının devam ettiği 6 katlı binada dün çökme meydana geldi.

4 ÖLÜ, 3 YARALI

Enkazdan 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 işçi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin bir mimar ile Ekvador, Mali ve Gine'den gelen 3 işçi olduğu belirtildi.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, binanın en üst katının dün yerel saatle 13.00 civarında çöktüğünü, daha sonra alt katlarda da art arda çökme yaşandığını söyledi.

4 YILDIZLI OTELE DÖNÜŞTÜRÜLÜYORDU

Madrid şehir merkezinde, opera binası ve kraliyet sarayı yakınında, turistik bir bölgede bulunan eski ofis binası, 4 yıldızlı bir otele dönüştürülüyordu.