Madrid'de 6 katlı bina çöktü! Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Çökme sonucu enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de otele dönüştürülmek üzere inşaat çalışmalarının devam ettiği 6 katlı binada dün çökme meydana geldi.
4 ÖLÜ, 3 YARALI
Enkazdan 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 işçi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin bir mimar ile Ekvador, Mali ve Gine'den gelen 3 işçi olduğu belirtildi.
Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida, binanın en üst katının dün yerel saatle 13.00 civarında çöktüğünü, daha sonra alt katlarda da art arda çökme yaşandığını söyledi.
4 YILDIZLI OTELE DÖNÜŞTÜRÜLÜYORDU
Madrid şehir merkezinde, opera binası ve kraliyet sarayı yakınında, turistik bir bölgede bulunan eski ofis binası, 4 yıldızlı bir otele dönüştürülüyordu.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci