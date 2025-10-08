Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'ye devredileceği iddia edilmişti asılsız çıktı! Nadir Toprak Elementleri sahası ile ilgili resmi açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bazı basın yayın organlarında 'Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD’ye devredileceği' iddia edilmişti. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD’ye devredileceği” yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Tamamen asılsızdır" açıklamasında bulundu.

"YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA YÜRÜTÜLÜYOR"

DMM'den yapılan açıklamada, "Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye’nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve millî imkânlarla yürütülmektedir. Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir; endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve millî çıkarları doğrultusunda sürmektedir. Aksi yöndeki iddialar, Türkiye’nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir. Kamuoyunun resmî açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur." denildi.

ESKİŞEHİR'in önemi ne?

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi keşfedildi. 17 farklı toprak elementinin bulunduğu rezerv, dünyada Çin’in 800 milyon tonluk rezervinin ardından ikinci en büyük rezerv olarak kayda geçti. Nadir toprak elementleri, fiber optikten uydu haberleşmesine, akıllı füzelerden yakıt hücrelerine kadar 20’den fazla alanda kullanılıyor. 

