Ronaldo'nun serveti ne kadar? Ünlü futbolcu tarihe geçti!

Ronaldo'nun serveti ne kadar sorusu futbolseverlerin ve tüm dünyanın gündemine yerleşti. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Ronaldo’nun toplam serveti kamuoyunu şaşkına çevirdi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da forma giyen Portekizli yıldız, futbol kariyerinde elde ettiği gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla dikkat çekiyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Ronaldo’nun toplam net serveti 1,4 milyar dolara ulaşarak tarihin ilk milyarder futbolcusu unvanını kazandı.

Ronaldo’nun servetinde en büyük payı futbolculuk kariyeri boyunca aldığı maaşlar oluşturdu. 2002’den 2023’e kadar sahadan elde ettiği gelirler toplamda 550 milyon doları aşarken, kariyerinin son yıllarında Al-Nassr ile imzaladığı yüksek ücretli sözleşme rakamı daha da yukarı taşıdı.

Yıldız oyuncunun yürüttüğü sponsorluk ve reklam anlaşmaları da servetine ciddi katkı sağlarken toplamda 175 milyon doları aşan ek gelir elde ettiği ifade edildi.

MESSİ'NİN SERVETİ NE KADAR?

Portekizli efsanenin servet rekabetindeki en yakın rakibi ise Lionel Messi oldu. Messi kariyeri boyunca vergi öncesi 600 milyon doları aşan maaş geliri elde ederken 2023’ten itibaren garantili yıllık maaşı 20 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Tarihin ilk milyarder futbolcusu unvanını alan Cristiano Ronaldo serveti ve marka değeriyle de spor tarihine geçti.