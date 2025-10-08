Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
30 yıl hapisle aranıyordu! Firari Mardin'de operasyonla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Mardin’de jandarma ekiplerince hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. Suç dosyası kabarık olan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, çeşitli suçlardan hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi H.M.'nin gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı belirtildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Şahsın, 'uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçlarından arandığı öğrenildi.

FİRAR ETTİĞİ CEZAEVİNE GERİ DÖNDERİLLDİ

Gözaltına alınan firari, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

