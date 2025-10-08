Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'Bir ayda ligin yıldızı yaparım' demişti! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder kararı

'Bir ayda ligin yıldızı yaparım' demişti! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder kararı

RAMS ParK'ta 1-1 sonuçlanan Galatasaray derbisinde oyuna girdikten sonra sergilediği futbolla dikkat çeken Cengiz Ünder, Başakşehir maçında galibiyet golünü atmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 28 yaşındaki futbolcu için kararını verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder için "Verin bana bir ayda ligin yıldızı yapayım" ifadesini kullanmıştı. Siyah-beyazlı ekibin başına ikinci defa geçtiğinde ilk istediği isim o oldu.

Tecrübeli teknik adam, şu ana kadar yeteri kadar forma şansı veremediği 28 yaşındaki kanat oyuncusunu milli maç arasında özel hazırlayacak.

İLK 11 PLANI

Sözcü'de yer alan habere göre; sağ kanatta görevlendirdiği Cerny’nin özellikle Galatasaray derbisindeki performansından memnun olmayan Yalçın, Süper Lig’in 9'uncu haftasındaki Gençlerbirliği karşılaşmasında Ünder'i ilk 11’de oynatmayı planlıyor.

Cengiz Ünder'in de Sergen Yalçın'ın kendisine güvenini boşa çıkarmamak adına antrenmanlarda ekstra hırslı ve istekli olduğu öğrenildi.

