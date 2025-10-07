Süper Lig'in en hızlısı: İlk 15 dakikaların lideri Beşiktaş

Trendyol Süper Lig’de 8'inci hafta maçlarının ardından milli maç arasına girildi. Son olarak Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, milli maç arası önce süreçte 12 gol attı ve kalesinde 4 gol gördü.

KARTAL İLK 15 DAKİKALARDA UÇUYOR

Siyah-beyazlılar, ligde bulduğu 12 golün 4’ünü mücadelelerin 1-15'inci dakikaları arasında kaydetti. Söz konusu performansıyla bu alanda ligde ilk sırada yer alan Beşiktaş’ı, ilk 15’te 3 kez gol sevinci yaşayan Fenerbahçe takip etti. Galatasaray, Antalyaspor ve Çaykur Riespor da bu dakikalarda 2’şer gol attı.

RAFA SİLVA ZİRVEDE

Beşiktaş’ın 1-15'nci dakikaları arasında bulduğu 4 golün 2’si Rafa Silva’dan geldi. Portekizli futbolcu, Kocaelispor mücadelesinin 4'üncü, Kayserispor müsabakasının da 15'inci dakikasında fileleri havalandırdı. Diğer golleri ise Kocaelispor karşılaşmasında 10'uncu dakikada Vaclav Cerny ile Galatasaray maçında 12'nci dakikada TammyAbraham buldu.

SON DAKİKA GOLLERİYLE 6 PUAN GELDİ

Beşiktaş ligde oynadığı 7 maçın 2’sinde uzatma dakikalarında attığı gollerle galip geldi. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu’nda Eyüpspor'la oynadığı ve son anlarına 1-1’lik beraberlikle girdiği maçın 90+6'ncı dakikasında Rafa Silva'nın golüyle 3 puanı aldı. Beşiktaş, iç sahada oynadığı Başakşehir karşılaşmasında da benzer bir senaryoyu rtekrarladı ve bu kez sahneye 90+1'de Cengiz Ünder çıktı. Beşiktaş, Cengiz'in golüyle bir kez daha son bölümde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jota Silva 3-1 kazanılan Kocaelispor mücadelesinin 90+3'üncü dakikasında maçın skorunu belirleyen golü attı.

Beşiktaş,90+’larda kaydettiği 3 golle Fatih Karagümrük ile birlikte bu bölümlerde en fazla gol bulan takım oldu.

GOL DAKİKALARI

Beşiktaş’ın, Süper Lig’de oynadığı 7 maçta bulduğu 12 golün dakikalara göre dağılımı şöyle: