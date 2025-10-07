Beşiktaş'ta Rafa Silva, Süper Lig'in zirvesinde

MURAD TAMER - Beşiktaş’a transfer olduğu günden bu yana taraftarların sevgilisi hâline gelen Rafa Silva, sezona düşük tempoda başlamıştı. Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesiyle kendine gelen Portekizli yıldız, son haftalarda gösterdiği üstün performansla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Göztepe karşısında alınan beklenmedik mağlubiyetin ardından Sergen Yalçın’la yaptığı görüşmeyle âdeta terapi gören Rafa Silva taraftarları heyecanlandıran geçen sezonki hâlinden esintiler sunmaya başladı. Süper Lig’deki veriler, Rafa Silva’nın farkını ortaya koyuyor.

TAKIMIN SAHA İÇİ LİDERİ

Portekizli yıldızın performansını sürdürebilmesi, Beşiktaş’ın zirve yarışında belirleyici olacak gibi görünüyor. Tecrübeli oyuncu, 7.40’lık ortalama puanla ligin en yüksek rating’ine sahip ofansif orta sahası konumunda. 32 yaşındaki oyuncu attığı beş golle hem Beşiktaş’ta hem de lig genelinde dikkat çekerken, beklenen gol değeri (xG) 4,38 olarak kaydedildi. Silva ayrıca her 117 dakikada bir gol atarak verimlilikte de liderliği kimseye bırakmadı. Beşiktaş’ın hücum planlarında merkez rol oynayan Portekizli, oyunun temposunu belirleyen isim olarak da öne çıkıyor.

KARTAL’I SIRTLIYOR

Bu sezon siyah beyazlı formayla 13 maça çıkan Rafa Silva, attığı beş golle Beşiktaş’ın ligdeki en skorer oyuncusu durumunda. Abraham’ın ise ligde üç golü bulunuyor.