Beşiktaş devre arasında 2 transfer yapacak! Sergen Yalçın 3 ismin biletini kesti

MURAD TAMER - Galatasaray derbisinde sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta gözler şimdiden devre arasında yapılacak takviyelere çevrilmiş durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı ile derbi sonrasında bir görüşme gerçekleştirdi.

Özellikle savunma hattında yaşanan aksaklıklar ve Ndidi ile Toure’nin alternatiflerinin olmaması masaya yatırıldı. Yalçın, takımın ligin ikinci yarısında yarışta kalabilmesi için yoğun derin kadronun şart olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcıyı, siyah beyazlıların patronu rahatlattı. Beklentileri karşılayacak kadro kurmak için detaylı araştırmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Adalı, devre arası iki transfer yapılacağını söyledi.

PAULİSTA GİDİYOR

Beşiktaş’ın patronu ayrıca sadece ilk 11’i değil, kulübedeki kaliteyi de yukarı çekmek istediklerini belirtti. Bu doğrultuda iki ek transferle rotasyon gücünü artırmayı hedeflediklerini söyleyen Adalı, böylece takımdaki rekabeti artırmayı planlıyor. Sergen Yalçın’ın “Transferlerin hepsini ben belirlemek istiyorum” şeklindeki talebi de kabul edildi.

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda kesin olarak düşünmediği Gabriel Paulista ve Jonas Svensson’un devre arasında gönderilmesini istedi. Ayrıca Kayserispor deplasmanında gösterdiği performansla dikkati çeken 18 yaşındaki Devrim Şahin’in, tecrübe kazanması için kiralanabileceği öğrenildi.

TEKLİF YENİLENECEK

Beşiktaş sezon öncesi transferi gerçekleşemeyen Zuriko Davitashvili’den vazgeçmiyor. Gürcü oyuncu için devre arasında yeni bir teklif yapılacak. Saint Etienne formasıyla ligde sekiz maçta 8 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, A Millî Takımımız’ın 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlanan Gürcistan maçında gol atmıştı.

KARTAL'A 17'LİK GOLCÜ

Siyah beyazlılar, Fildişi Sahili U17 Millî Takımı’nın dikkati çeken santrforu Youbah Coulibaly’yi yakın takibe aldı. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 17 yaşındaki santrforun durumunun yakından izlendiği ve ocak ayında teklif yapılabileceği öğrenildi.

HAZIR OL RIDVAN

Rangers macerasının ardından Kartal Yuvası’na tekrar dönen Rıdvan Yılmaz şu ana kadar sadece 1 lig maçında 19 dakika süre alabilmişti. Milli ara sonrası Yılmaz’ın Jurasek’in yerine 11’e girme şansı var.

EMİRHAN TEPKİSİ

Beşiktaş’ta son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çeken Emirhan Topçu, A Millî Takım kadrosuna dahil edilmemesine tepki var. Yöneticiler, bu durum için Vincenzo Montella’dan açıklama bekliyor. Genç stoperin de millî takıma çağrılmadığı için çok şaşırdığı öğrenildi.