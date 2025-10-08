Kocaeli'de dehşet gecesi! Jiletli saldırgan mahalleli tarafından öldürüldü
Güncelleme:
Kocaeli'de dün gece sıcak saatler yaşandı. Özgür Şahin isimli şahıs elinde jiletle bölge esnafı ve yoldan geçenlere rahatsızlık verdi. Olay büyüdü, vatandaşlardan biri şahsı vurdu. Hastaneye kaldırılan Şahin'in hayatını kaybetti. Polis ise katili arıyor, gözaltılar olduğu öğrenildi.
Olay, dün akşam 23.00 sıralarında, İzmit ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre esnafa ve vatandaşlara elinde jiletle rahatsızlık verdiği iddia edilen Özgür Şahin ile yoldan geçenler arasında kavga çıktı.
SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Mahalleliden biri eline aldığı silahla jiletli saldırganı vurdu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özgür Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
POLİS KATİLİ ARIYOR, GÖZALTILAR VAR
Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler cadde üzerinde delil araştırması yaptı. Olayla ilgili gözaltların bulunduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan hareketlilik cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
