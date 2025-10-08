Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kocaeli'de dehşet gecesi! Jiletli saldırgan mahalleli tarafından öldürüldü

Kocaeli'de dehşet gecesi! Jiletli saldırgan mahalleli tarafından öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaeli&#039;de dehşet gecesi! Jiletli saldırgan mahalleli tarafından öldürüldü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de dün gece sıcak saatler yaşandı. Özgür Şahin isimli şahıs elinde jiletle bölge esnafı ve yoldan geçenlere rahatsızlık verdi. Olay büyüdü, vatandaşlardan biri şahsı vurdu. Hastaneye kaldırılan Şahin'in hayatını kaybetti. Polis ise katili arıyor, gözaltılar olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında, İzmit ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre esnafa ve vatandaşlara elinde jiletle rahatsızlık verdiği iddia edilen Özgür Şahin ile yoldan geçenler arasında kavga çıktı. 

Kocaeli'de dehşet gecesi! Jiletli saldırgan mahalleli tarafından öldürüldü - 1. Resim

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Mahalleliden biri eline aldığı silahla jiletli saldırganı vurdu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özgür Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kocaeli'de dehşet gecesi! Jiletli saldırgan mahalleli tarafından öldürüldü - 2. Resim

POLİS KATİLİ ARIYOR, GÖZALTILAR VAR

Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler cadde üzerinde delil araştırması yaptı. Olayla ilgili gözaltların bulunduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan hareketlilik cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

