Dönüşümün kilidini ‘sigorta’ açacak! MHR GYO’dan Kurtköy’e bina tamamlama sigortalı proje

ÖNDER ÇELİK - MHR GYO tarafından, İstanbul Kurtköy’de hayata geçirilen QFlats projesinin lansmanı yapıldı. Baştan sona Bina Tamamlama Sigortası güvencesiyle yürütülecek proje, 70 adet 1+1 ve 277 adet 2+1 olmak üzere toplam 347 konuttan oluşuyor.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, afetlere karşı toplumun direncini artırmak, kentsel dönüşümü hızlandırmak ve sigorta mekanizmalarını hayata geçirmenin yalnızca bir kamu politikası olmadığını belirterek, “Quick Sigorta öncülüğünde Türkiye’de ilk kez uygulamaya aldığımız Bina Tamamlama Sigortası, kentsel dönüşümün ve yeni konut projelerinin güvence altına alınmasında kritik bir araçtır” dedi.

Bina Tamamlama Sigortası sayesinde vatandaşların sadece ev sahibi olmakla kalmayıp, aynı zamanda oturacakları konutun tamamlanacağına dair kesin bir güvence elde ettiklerine dikkat çeken Yaşar, “Bina Tamamlama Sigortası, yalnızca finansal bir poliçe değil; toplumun geleceğini, şehirlerimizin güvenliğini ve ekonomimizin sürdürülebilirliğini teminat altına alan bir mekanizmadır. Türkiye’nin önünde çok büyük bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Bu dönüşümün sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleşebilmesi için Bina Tamamlama Sigortası’nın yaygınlaştırılması artık kaçınılmazdır” diye konuştu.

İstanbul’da 300 binden fazla alıcının konutlarına ulaşamadığına işaret eden Yaşar, “Biz tamamlanamamış konut riskini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İnsanlar kentsel dönüşüme konutlarını teslim etmek istiyorlar ama konutu tamamen kaybetme riskini alamıyorlar. Konut tamamlama sigortası bu riski bertaraf ediyor” ifadelerini kullandı. Quick Sigorta tarafından 11 bin 500 bağımsız bölüme Bina Tamamlama Sigortası yapıldığını anlatan Yaşar, bunların yüzde 98’inin kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu, sigorta bedelinin ise proje bedelinin yüzde 2 ile 4’ü arasında değiştiğini kaydetti.

MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz da, “Güçlü özkaynak yapımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimiz ile sigortacılık güvencesini gayrimenkul geliştirme süreçlerine entegre eden Sigortalı Proje Geliştiricisi olma vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

ARSA DÂHİL 2 MİLYAR TL YATIRIM

MHR GYO Gayrimenkul Yatırımları ve Proje Geliştirme Komitesi Üyesi Emn Murat Kan, geliştirdikleri ilk konut projesi olan QFlats ile gayrimenkul sektöründe yeni bir dönemin öncülüğünü üstlendiklerini söyledi.