Altın fonlarına hücum! Yatırımcının tercihi oldu

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, en fazla büyümenin altın fonlarında yaşandığını belirterek, “Yatırımcı ilgisinin daha çok serbest fonlarda yoğunlaştığını görüyoruz. Serbest fonların içerisinde de farklı para birimlerindeki fonlar yatırımcının tercihini oluşturuyor. Faiz oranları yüksek olduğu için hem içeride hem de globalde böyle” dedi.

Para piyasasına olan ilginin hala yüksek olduğunu ifade eden Ersarı, “Önümüzdeki yılın ilerleyen dönemlerinde daha çok riskli varlıklara ilginin artacağını düşünüyorum. Önce tahvil-bono, ardından hisse senedi fonları gelecektir. Son dönemde hisse senedi fonlarına giriş olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Yatırımcıların fonlar üzerinden yatırım yaptığına dikkat çeken Ersarı, sermaye piyasalarının tabana yayıldığını söyledi. Ak Portföy’ün kuruluşunun 25. yılında yönettiği varlık büyüklüğünü 1,25 trilyon TL’ye ulaştırırken, aynı zamanda 1 trilyon TL eşiğini aşan ilk özel portföy yönetim şirketi olduğunu anlattı.

Ersarı, “Dünyada varlık yönetimi sektörü son dönemde güçlü bir gelişim sürecinde. Küresel yönetilen varlık büyüklüğü sadece bir yılda 15 trilyon dolar artarak 2025 Haziran itibarıyla 147 trilyon dolara ulaştı. Özellikle Asya-Pasifik ve Avrupa bölgelerinde yatırımcı güveninin yeniden inşa edilmesiyle fon girişleri hız kazandı. Avrupa, geçtiğimiz iki yılın durgunluğundan sonra 2024’te net fon girişlerini üçe katladı. Bugün yatırım fonları toplam portföy büyüklüğü 7,4 trilyon TL’ye ulaşırken, portföy yönetim şirketlerinin yönettiği toplam varlık büyüklüğü 11 trilyon TL’ye yaklaşmış durumda. 30 milyar dolarlık varlık büyüklüğü ile Türkiye’de ilk sırada yer alan Ak Portföy ise dünyanın ilk 400 arasında yer alıyor” dedi.