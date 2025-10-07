Dünya Bankası açıkladı: Türkiye’nin büyüme tahmini yükseldi!
Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e, gelecek yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye, 2027 yılı için ise yüzde 4,2'den 4,4'e çıkardı.
Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya, Doğu Asya ve Pasifik, Güney Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan, Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine ilişkin raporlarını yayımladı.
Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2026'da yüzde 3,7 ve 2027'de yüzde 4,4 büyümesinin beklendiği bildirildi.
Dünya Bankası, haziran ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2025'te yüzde 3,1, 2026'da yüzde 3,6 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesini öngörmüştü.
Avrupa ve Orta Asya'daki ekonomik büyüme yavaşlamış olsa da bölgenin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen direncini koruduğu belirtilen raporda, bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 büyümesinin beklendiği, bu oranın geçen yılki yüzde 3,7'nin altında olduğu ve bunun Rusya'daki büyüme hızının zayıflamasından kaynaklandığı kaydedildi.
Dünya Bankası, yayımladığı bölgesel raporlarda küresel ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.
- Doğu Asya ve Pasifik: Bölge ekonomisi, dünyanın çoğu bölgesinin üzerinde performans gösteriyor. Bu yıl büyüme yüzde 4,8 olarak öngörülürken, Vietnam yüzde 6,6 ile öne çıkıyor. Çin ekonomisinin ise bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl yüzde 4,2 büyümesi bekleniyor.
- Güney Asya: Bölge ekonomisi bu yıl güçlü büyüme (yüzde 6,6) gösterse de, 2026’da yüzde 5,8’e gerileyerek yavaşlama bekleniyor. Küresel yavaşlama ve sosyopolitik riskler aşağı yönlü tehdit oluşturuyor.
- Latin Amerika ve Karayipler: Bölge, girişimcilik ile düşük büyüme döngüsünü kırabilir. Bu yıl yüzde 2,3, 2026’da yüzde 2,5 büyüme öngörülüyor; yüksek enflasyon ve borç yükü büyümeyi sınırlıyor.
- Sahra Altı Afrika: Bölge ekonomisi dirençli seyrini sürdürüyor, büyüme 2025’te yüzde 3,8’e yükseliyor. Enflasyonist baskılar azalıyor ve yatırımlar ılımlı toparlanıyor.
- Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan: Bölge ekonomisi iyileşme gösteriyor; büyümenin 2025’te yüzde 2,8, 2026’da yüzde 3,3 olması bekleniyor. Ancak çatışmalar ve küresel belirsizlik risk oluşturuyor.
- Suriye: 2024’teki yüzde 1,5 daralmanın ardından bu yıl ekonominin yüzde 1 büyümesi öngörülüyor; uluslararası yaptırımların gevşemesi ve elektrik arzındaki artış büyümeyi destekliyor.