Dünya Bankası açıkladı: Türkiye’nin büyüme tahmini yükseldi!

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya, Doğu Asya ve Pasifik, Güney Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan, Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine ilişkin raporlarını yayımladı.

Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2026'da yüzde 3,7 ve 2027'de yüzde 4,4 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası, haziran ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2025'te yüzde 3,1, 2026'da yüzde 3,6 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesini öngörmüştü.

Avrupa ve Orta Asya'daki ekonomik büyüme yavaşlamış olsa da bölgenin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen direncini koruduğu belirtilen raporda, bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 büyümesinin beklendiği, bu oranın geçen yılki yüzde 3,7'nin altında olduğu ve bunun Rusya'daki büyüme hızının zayıflamasından kaynaklandığı kaydedildi.

Dünya Bankası, yayımladığı bölgesel raporlarda küresel ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.