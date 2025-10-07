TEİAS ile dünya Bankası arasında anlaşma: ‘İletim’e 750 milyonluk imza

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, arz güvenliği için kritik bir rol üstlenen elektrik iletim hatlarının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım attı. 11’inci Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı marjında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın refakatinde Bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile Dünya Bankası arasında İletim Sisteminin Dönüştürülmesi (TPTS) Projesi için yaklaşık 750 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

TPTS Projesi’nin bileşenleri; ‘iletim şebekesinin güçlendirilmesi’, ‘şebeke işletme ve yönetiminin dijitalleşmesi’ ile ‘TEİAŞ için teknik yardım ve kapasite geliştirme’ olmak üzere üç temel alana odaklanacak. Söz konusu çalışma ile yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, şebeke güvenilirliği ve dayanıklılığının iyileştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yenilenebilir enerji entegrasyonunu desteklemek amacıyla şebeke operasyonlarında dijital dönüşüm sağlanacak.