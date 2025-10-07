Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > TEİAS ile dünya Bankası arasında anlaşma: ‘İletim’e 750 milyonluk imza

TEİAS ile dünya Bankası arasında anlaşma: ‘İletim’e 750 milyonluk imza

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TEİAS ile dünya Bankası arasında anlaşma: ‘İletim’e 750 milyonluk imza
Dünya Bankası, Dijitalleşme, Yenilenebilir Enerji, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında, elektrik iletim hatlarının güçlendirilmesi ve dijitalleşmesini içeren 750 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı. TPTS Projesi ile yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, şebeke güvenilirliğinin güçlendirilmesi ve dijital dönüşüm hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, arz güvenliği için kritik bir rol üstlenen elektrik iletim hatlarının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım attı. 11’inci Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı marjında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın refakatinde Bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile Dünya Bankası arasında İletim Sisteminin Dönüştürülmesi (TPTS) Projesi için yaklaşık 750 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

TPTS Projesi’nin bileşenleri; ‘iletim şebekesinin güçlendirilmesi’, ‘şebeke işletme ve yönetiminin dijitalleşmesi’ ile ‘TEİAŞ için teknik yardım ve kapasite geliştirme’ olmak üzere üç temel alana odaklanacak. Söz konusu çalışma ile yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, şebeke güvenilirliği ve dayanıklılığının iyileştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yenilenebilir enerji entegrasyonunu desteklemek amacıyla şebeke operasyonlarında dijital dönüşüm sağlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'da Bulgaristan ve Gürcistan maçı hazırlıkları: Uğurcan Çakır ve Berke Özer yer almadıİstanbul’un semtlerinin “en”leri: Fatih’in camileri Şişli’nin kalabalığı Şile’nin ormanları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
29 milyon akıllı telefon kullanıcısından 480 milyon sterlinlik tazminat davası! - Ekonomi29 milyon cep telefonu kullanıcısından tazminat davası!İstanbul’da skandal ilan! “Emekliye kiralık değildir” ifadesine bakanlıktan ceza - Ekonomi"Emekliye kiralık değildir" ilanına ceza4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor! Antalya-Alanya Otoyolu ile 17,7 milyar lira tasarruf sağlanacak - Ekonomi4 saatlik yolculuk 36 dakikaya iniyor!Komşuda 'altın değerinde' keşif! İran, 10 trilyon küp gaz rezervi buldu - EkonomiKomşuda 'altın değerinde' keşif!Bitcoin'in rekoru sonrası yeni beklenti! '2030'a kadar 7 kat büyüyebilir' - EkonomiBitcoin'in rekoru sonrası yeni beklenti!BİST 100, bankaların öncülüğünde geriledi: Borsa 3 haftanın dibinde! - EkonomiBorsa 3 haftanın dibinde!
Sonraki Haber Yükleniyor...