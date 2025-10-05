Elektrik faturalarında sistem sil baştan değişiyor! Ocaktan itibaren geçerli olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında daha adil bir sistem oluşturmak için önemli bir adım atıyor. Bakanlık, mevcut durumda yıllık 5 bin kilovatsaat olarak uygulanan elektrik tüketim kademesini 3 bin kilovatsaate düşürmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemenin ekim ayı sonuna kadar tamamlanması ve 3 bin kilovatsaatlik yeni sınırın ocak ayından itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu sınırı aşan aboneler, fazla tükettikleri elektriği gerçek maliyetinden ödeyecek.

AMAÇ: GELİR DENGESİNE GÖRE DAHA ADİL BİR SİSTEM

Uzun süredir elektrik ve doğalgazda uygulanan devlet destekleri, tüm gelir gruplarına eşit şekilde yansıyordu. Ancak yeni düzenleme ile gelir düzeyine göre daha adil bir destek mekanizması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu kapsamda ilk kez devreye aldığı “son kaynak tedarik tarifesi” oranını da bu ay içinde güncellemeyi planlıyor. Böylece yüksek gelir grubunda yer alan ve elektrik tüketimi yüksek olan haneler, kullandıkları enerjinin maliyetini daha gerçekçi şekilde ödeyecek.

DAR VE ORTA GELİRLİ HANELER DESTEKTEN YARARLANMAYA DEVAM EDECEK

Yeni sistemin, Türkiye genelindeki elektrik abonelerinin en az yüzde 85’ini etkilememesi hedefleniyor. Bu sayede dar ve orta gelirli milyonlarca vatandaşın elektrik tüketimi üzerindeki devlet desteği sürecek. Geliri yüksek, elektrikli araç kullanan veya daha büyük konutlarda yaşayan kesim ise kademeli fiyatlandırmanın üst basamaklarından etkilenecek.

KADEME UYGULAMASI NASIL İŞLİYOR?

Mevcut sistemde yıllık 5 bin kilovatsaatlik kademe sınırı, aylık yaklaşık 347 kilovatsaat tüketimi aşan aboneleri etkiliyor. Bu sınırı geçen haneler, elektriği gerçek maliyetine daha yakın bir fiyatla ödüyor. Türkiye genelinde 42 milyon abone bulunurken, bu uygulamadan yaklaşık 1,2 milyon abonenin, yani toplamın yüzde 3’ünün etkilendiği belirtiliyor. Yeni sistemle bu oran sınırlı şekilde artacak.

YENİ SINIRLA FATURALARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Türkiye genelinde abonelerin yüzde 85’i aylık 240 kilovatsaatin altında elektrik tüketiyor. Bu da yıllık en fazla 2 bin 880 kilovatsaatlik kullanım anlamına geliyor. Dolayısıyla 3 bin kilovatsaatlik yeni sınır, yalnızca yüzde 15’lik bir kesimi kapsayacak. Bu kesimde yer alan ve daha fazla elektrik kullanan hanelerde ise ocak ayından itibaren faturalarda yüzde 60 ila 100 arasında artış yaşanabileceği öngörülüyor.