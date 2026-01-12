Anadolu Ajansı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 4 uzman ve 1 destek personeli alacak. Başvurular 2-16 Şubat tarihlerinde alınacak. İşte detaylar...
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre seyahat engeli olmayan 4 uzman ve 1 destek personeli istihdam edilecek.
HANGİ İLLERDE ÇALIŞILACAK?
Adaylar, Ajansın faaliyet gösterdiği Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinin Genel Sekreterlikçe uygun görülen herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılacak.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Depoları doldurma zamanı! Akaryakıta bu kez zam geliyor
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, 2-16 Şubat döneminde "e-Devlet-Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılacak.
Sözlü sınava katılacakların listesi 23 Şubat'ta DAKA'nın internet sitesinden (www.daka.org.tr) duyurulacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR