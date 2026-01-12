Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, personel alımı yapacak. 2 tekniker, 7 veri giriş operatörü ve 11 büro personeli olmak üzere toplamda 20 kişi istihdam edilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 2 tekniker, 7 veri giriş operatörü ve 11 büro personeli istihdam edilecek. Alınacak personelin 7'si engelli, 11'i ise eski hükümlü statüsünde olacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 16 OCAK

İlanlara başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden 16 Ocak'a kadar yapılabilecek. Tekniker ve veri giriş operatörü alımında KPSS şartı aranacak. Büro personeli aday listesi ise noter aracılığıyla belirlenecek.

LİSTE YAYINLANACAK

Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde duyurulacak. Duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacak.

