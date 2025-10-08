Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Restore edilen bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Restore edilen bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
Restore edilen bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İspanya'nın başkenti Madrid'de restore edilen bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de restore edilen bir binanın çökmesi faciaya yol açtı. Kent merkezinde bulunan bir bina öğle saatlerinde çöktü.

Olaydan sonra kendilerinden haber alınamayan ve binada olduğu düşünülen 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşılırken, diğer 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, çöken binadaki 3 erkek işçi ve 1 kadın yöneticiden 2'sinin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Restore edilen bina çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

İŞÇİLERİN İHMALİNDEN KAYNAKLANMIŞ

Almeida, itfaiye mensuplarının köpeklerin yardımlarıyla devam ettirdiği arama çalışmalarının yeni bir çöküntüye sebep olmamak için büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Madrid yerel yönetim yetkilileri ise olayda biri ağır olmak üzere 10 işçinin de yaralandığını açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, binanın otele dönüştürülmesi için bir restorasyondan geçtiği ve uzmanların ilk belirlemesine göre çökmenin "işçilerin ihmalinden kaynaklandığı" iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

